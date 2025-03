Tuy/Enseignement secondaire : Lancement de la Coupe du Directeur provincial à Houndé

Houndé, 13 mars 2025 (AIB) – La première édition de la Coupe de football du Directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Tuy a été officiellement lancée ce mercredi 12 mars 2025 à Houndé. En match d’ouverture, l’équipe du lycée municipal et celle du CEG du secteur n°2 se sont quittées sur un score de 1 but partout.

Disputé sur le terrain du lycée provincial de Houndé, ce match a offert un spectacle captivant au public venu nombreux.

Le CEG du secteur n°2 a ouvert le score sur penalty dans les arrêts de jeu de la première période, avant que le lycée municipal n’égalise à la 19e minute de la seconde mi-temps.

Cette première édition réunit six établissements scolaires répartis en deux poules de trois équipes.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, en attendant la finale prévue le 12 avril 2025.

Les établissements en lice sont le lycée provincial du Tuy, le lycée municipal de Houndé, le lycée régional de Houndé, ainsi que les CEG des secteurs n°2, n°3 et n°4.

Le Directeur provincial de l’enseignement secondaire, Hâté Sankara, s’est réjoui du lancement de cette compétition qui, selon lui, répond à une forte attente de la communauté éducative.

Il a rappelé que cette coupe s’inscrit dans le cadre des activités culturelles éducatives et précède la Coupe du Directeur régional à Bobo-Dioulasso.

Il a exprimé sa reconnaissance aux partenaires et au parrain de l’édition, sans qui cette initiative n’aurait pas été possible.

Le représentant du parrain, Fulgence Gansonré, a salué cette initiative en soulignant que le sport en milieu scolaire est un puissant levier de cohésion sociale.

De son côté, le proviseur du lycée provincial du Tuy, Arsène Domboué, a exhorté les élèves à s’engager pleinement dans la compétition, espérant voir le vainqueur ramener la coupe régionale à Houndé.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata