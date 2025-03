Burkina-Dons-FSP

Burkina : Trois donateurs apportent plus de 11 millions de FCFA au fonds de soutien patriotique

Ouagadougou, 15 mars 2025 (AIB) – Trois donateurs à savoir l’association jeunes patriotes unis de Boena dans le Ganzourgou, le village Zigla Polacé de Garango et le National food compagny (Gilda), ont remis jeudi à Ouagadougou, la somme totale de 11 millions 250 mille FCFA au profit du Fonds de soutien patriotique (FSP).

L’association jeunes patriotes unis de Boena dans le Ganzourgou, a apporté la somme de 6 millions FCFA. Cette somme représente la contribution des filles et fils de Boena, de l’intérieur comme de l’extérieur du pays, a indiqué le représente de ladite association Zoundi Sam. « Participer à l’effort de paix, y va de notre intérêt parce que sans le pays, on ne peut pas travailler », a-t-il fait savoir.

Le village Zigla Polacé dans la commune de Garango dans la province du Boulgou a remis la somme de 2 millions 250 mille FCFA à l’effort de paix. « C’est très important pour nous de faire ce don parce que quand on perd sa patrie on a tout perdu. Et c’est ce que tente de faire les terrorismes. Ce que nous n’allons jamais accepter, nous allons défendre notre patrie jusqu’à la dernière goutte de sang », a indiqué Adama Gnégné de Polacé.

Le National Food compagny basé en Italie, commercialisant les pâtes alimentaires de marque Gilda au Burkina Faso a, quant à elle, remis la somme de 3 millions de FCFA à l’effort de paix. Pour le représentant de la marque, Lionel Loyara, cette contribution est une réponse à l’appel du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le secrétaire général du ministère en charge de l’économie, Vieux Rachid Soulama, a remercié l’ensemble des donateurs et leur a rassuré de la bonne utilisation de l’argent. M. Soulama a exhorté chaque Burkinabè a apporté sa contribution, aussi minime soit-elle.

