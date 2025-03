Burkina-Formation-Université-Doctorants-Rentrée

Université Joseph Ki Zerbo : 388 doctorants de quatre écoles doctorales effectuent leur rentrée

Ouaga, 7 mars 2025 (AIB)-L’université Joseph Ki Zerbo a organisé le jeudi matin en son sein, la deuxième édition de la rentrée solennelle 2024-2025 de 388 doctorants de quatre écoles doctorales. L’activité vise, selon le président de l’université, Pr Jean François Silas Kobiané à permettre aux doctorants d’apprendre un certain nombre de principes et de valeurs qui vont faciliter leurs formations.

« C’est une activité très importante puisqu’elle permet de marquer au niveau institutionnel, le démarrage du parcours doctoral mais surtout de permettre à ces doctorants de pouvoir apprendre, un certain nombre de principes et de valeurs qui vont faciliter leurs formations », a affirmé le président de l’université Joseph Ki Zerbo, Pr Jean François Silas Kobiané.

Le Pr Kobiané s’exprimait le jeudi à l’occasion de la deuxième édition de la rentrée solennelle 2024-2025 de 388 doctorants repartis dans les quatre écoles doctorales de son université. Il a indiqué que cette rentrée est aussi « l’occasion pour les doctorants de pouvoir interagir entres eux, d’aller au-delà de leurs passerelles pour interagir avec des doctorants d’autres disciplines et d’autres laboratoires ».

Le président de l’université a félicité « le collège des écoles doctorales pour toutes les innovations qui ont été entreprises ces dernières années et qui contribuent à l’amélioration de la qualité des recherches ».

Selon le président du collège des écoles doctorales Pr Bolé Bayala, leurs attentes, « c’est d’avoir des thèses de qualité qui puissent résoudre des problèmes concrets de notre société » avec l’appui de l’université. Il a souhaité que les doctorants puissent soutenir dans des délais impartis. « Une thèse dure 3 ans mais elle peut aller á 5 ans et l’humilité peut aider les doctorants à arriver au bout », a-t-il préconisé.

La marraine des 388 doctorants est l’ancienne ministre de la Santé et ancienne doyenne de l’Unité de formation et de recherche (UFR) en Sciences de la Santé (SDS) de l’université Joseph Ki-Zerbo, Pr Léonie Claudine Lougué/Sorgho.

La marraine a conseillé à ses filleuls, « l’assiduité, l’humilité, la résilience, le travail ». Elle les a invités à cultiver l’esprit de recherche, l’esprit d’aller toujours à la découverte et surtout de s’armer de courages pour supporter tous les coups difficiles qui se présenteront sur leurs chemins afin de fournir au bout de leurs formations, des résultats de bonne qualité qui vont enrichir l’enseignement.

« L’intérêt de cette rentrée solennelle est de permettre à ces doctorants des quatre écoles doctorales de se frotter, de se connaitre et de savoir qu’aucune discipline n’est cloisonnée. Il faut une démarche interdisciplinaire pour enrichir la recherche », a fait savoir Pr Léonie Claudine Lougué/Sorgho.

Le porte-parole des doctorants Abdoulaye Antarou Mogobiri a salué les différents intervenants pour les conseils précieuses qui leurs ont été donnés. L’un des conseils qui l’a marqué, est que la thèse de doctorat, est un projet de vie, qui nécessite beaucoup de sacrifices pour son aboutissement au bout des quatre ans de travail, a-t-il précisé.

Les 388 doctorants ont été recrutés dans les quatre écoles doctorales de l’Université Joseph Ki-Zerbo. Il s’agit de l’École Doctorale Informatique et Changement Climatique qui comprend 7 doctorants, l’École Doctorale Lettres, Sciences Humaines et Communication qui comprend 173 doctorants. Il y a également l’École Doctorale Sciences et Santé fort de 24 doctorants et l’École Doctorale Sciences et Technologies avec 184 doctorants.

La cérémonie de rentrée a été suivie par une conférence sur l’éthique et la déontologie dans le domaine de la recherche scientifique au profit des doctorants.

Agence d’information du Burkina

WIS