Burkina-Archives

Burkina : Lancement officiel du système d’archivage électronique des documents des archives nationales

Ouagadougou, 6 mars 2025 (AIB) – La ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques Aminata Zerbo/Sabane a présidé ce jeudi matin à Ouagadougou, la cérémonie de lancement du système d’archivage électronique des documents des archives nationales. La plateforme selon ses dires, va faciliter la consultation des archives par les usagers.

« La plateforme va améliorer l’efficacité des archives nationales mais aussi faciliter la consultation des archives par les usagers », a affirmé ce jeudi matin, la ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques Aminata Zerbo/Sabane, à la cérémonie de lancement du système d’archivage électronique des documents des archives nationales.

Elle a indiqué que ce lancement, est « un moment important pour les archives nationales parce que les archives constituent la mémoire de notre État et de notre administration ». Il est donc important, de son avis « que sa gestion soit efficace si nous voulons pouvoir tirer le meilleur parti de cette mémoire pour pouvoir avancer ».

Ce lancement rentre en droite ligne de la vision du gouvernement qui est engagé dans un processus de dématérialisation des procédures en vue d’une « administration plus efficace, plus efficiente, plus productive qui puisse offrir des services de qualité dans les délais raisonnables aux usagers qui sont de plus en plus exigeants », a souligné Mme Aminata Zerbo/Sabane.

« Nous avons aussi besoin de traçabilité dans tout ce que nous faisons pour pouvoir avoir une administration moderne. Le fonctionnement manuel est non seulement difficile pour les agents des archives mais aussi pour les usagers parce qu’il faut parcourir les instruments de recherche pour retrouver manuellement la cote », a relevé Mme la ministre.

La ministre de la Transition Digitale a rappelé que la plateforme a été d’abord développé au sein de son département ministériel pour la direction des archives et de la documentation et exprimé sa satisfaction qu’elle soit aujourd’hui utilisée par les archives nationales.

Selon le représentant du président du Faso Samuel Kalkoumdo, cette solution numérique mise à la disposition des archives nationales, « facilitera l’accessibilité des documents au public utilisateur et permettra d’assurer la pérennité des archives et des documents ainsi qu’une meilleure organisation de la qualité de service tout en favorisant un gain d’espace dans les locaux des archives nationales ».

Le directeur général des archives nationales Kouna Jean Bertrand Kamboulé a affirmé que « la digitalisation va s’accentuer au niveau de la mise en place du système d’archivage électronique et de la création d’une bibliothèque numérique ».

Les assises nationales sur la dématérialisation des procédures administratives se sont tenues les 11 et 12 avril 2023 à Ouagadougou sous la présidence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina

WIS