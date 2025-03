Burkina-Namentenga-Sport-Marathon

Namentenga : Le circuit de 10,5 km de la 1re édition du marathon international de Koomtanga identifié

Boulsa, 6 mars 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, en compagnie d’une délégation de la fédération nationale d’athlétisme conduite par son secrétaire général à l’organisation, Yabré Bernard Kaboré et le staff provincial du marathon international Koomtanga a identifié le mercredi 5 mars 2025, le circuit de la compétition sportive. Cette distance de 10,5km part du flanc sud de la colline, à 400m de l’école du village Lilyala de Boulsa, chef-lieu de la commune au sud.

Le flanc sud de la colline Koomtanga a été identifié comme le lieu de départ et d’arrivée du semi-marathon international Koomtanga, dans la province du Namentenga de la région du Centre-Nord.

Le circuit qui prend sa source au flanc de la colline longe la route Tougouri-Boulsa, en direction du rondpoint du Lion en passant le bar « la Plantation » à gauche à l’ex- aérodrome.

Le circuit franchit la route nationale 15 en passant la pharmacie Sainte Marie à droite pour emprunter la route Boulsa-Tanghin de Zorgho. La limite du circuit de 10,5km est à 400 m de l’école de Lilyala au sud de Boulsa. Le total en aller-retour pour le semi-marathon fait 21km.

Selon le chef de mission de la fédération national d’athlétisme, Yabré Bernard Kaboré, le relief du circuit est bon et il existe moins d’obstacles avec une montée au retour des athlètes.

« Des brassards seront remis aux athlètes qui seront arrivés à Lilyala pour éviter des intrusions au retour », a dit M. Kaboré.

Le semi-marathon de 21 km concerne les personnes âgées de plus de 18 ans. La course sur les 10 km concerne les nationaux de moins de 18 ans et de tout âge pour les ressortissants de la région du Centre-Nord.

La distance de 5 km est consacrée aux scolaires. La pièce d’identification est exigée pour les inscriptions avec une contribution financière de 500 FCFA pour les scolaires et 2000 FCFA pour les nationaux pour la course de 10 km et 2500 FCFA pour les candidats, issus des pays membres de la confédération de l’alliance des Etats du Sahel (AES) et 600O FCFA pour les autres nationalités devant parcourir 21 km.

Des gloires nationales et internationales qui sont, entre autres, Iron Biby, Charles Kaboré, Hugues Fabrice Zongo , les Dozos seront de la partie a fait savoir le promoteur.

Le 1er athlète homme recevra 500 000FCFA et 300 000 FCFA à la 1ère athlète.

Le haut-commissaire de la province du Namentenga Adama Conseiga, satisfait du consensus qui s’est dégagé sur l’identification du circuit a remercié le chef coutumier et Naaba Sonré du canton de Boulsa pour leurs bénédictions.

M. Conseiga a salué les membres de la fédération, le promoteur Issouf Youma et le directeur provincial des sports et loisirs, président national du semi-marathon, Moussa Ilboudo pour leur engagement pour la réussite de l’évènement sportif.

IL a souhaité bonne suite des travaux et aux membres des différentes commissions mises en place à cet effet.

En rappel, cette 1re édition qui se tiendra du 14 au 16 mars 2025 à Boulsa est placée sous le haut patronage du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA