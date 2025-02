Un espace dédié aux films pour enfants avec le FESPACO Sukabè

Ouagadougou, 24 fév. 2025 (AIB)- Le comité d’organisation du FESPACO 2025, en partenariat avec plusieurs acteurs, a officiellement lancé ce lundi le FESPACO Sukabè, un espace consacré à la projection de films destinés au jeune public.

En marge de la 29ᵉ édition du FESPACO, s’est tenue ce matin l’ouverture officielle du FESPACO Sukabè, un espace spécialement dédié aux enfants et aux jeunes, avec des projections, des ateliers et des expériences immersives pour éveiller les cinéastes de demain.

Pour Fidèle Tamini, président du Comité national d’organisation et Secrétaire général du ministère en charge de la Culture, oublier les enfants dans une manifestation aussi holistique que le FESPACO, c’est omettre l’avenir. C’est pourquoi le comité d’organisation a décidé de leur consacrer un espace entier.

« C’est le signe que le gouvernement porte un regard particulier et précieux sur l’éducation artistique et culturelle de nos enfants », a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général a souhaité que cet espace, dédié à la diffusion de films, à la formation et aux échanges, contribue non seulement à l’épanouissement social des enfants, mais suscite également un déclic pour leur transmettre l’amour du 7ᵉ art.

Ce fut aussi l’occasion pour M. Tamini de remercier les partenaires et, une fois de plus, l’UNICEF pour son accompagnement dans la réalisation de cet objectif.

Pour James Mugaju, représentant adjoint de l’UNICEF/Burkina Faso, chaque enfant a le droit de s’épanouir à travers l’art et la culture.

« En investissant dans le FESPACO Sukabè, nous investissons dans l’avenir du cinéma africain, mais aussi dans l’avenir de notre jeunesse », a-t-il souligné.

« Chers enfants, ce festival est le vôtre ! Profitez de chaque instant, chaque moment qui vous est offert. Osez ! Explorez ! Racontez vos histoires et, surtout, amusez-vous ! », a clamé James Mugaju.

Les enfants présents ont exprimé leur joie d’avoir l’opportunité de découvrir des films qui parlent d’eux, de leurs réalités et de leurs espoirs. Ils se réjouissent également d’apprendre, de créer et de réaliser leurs propres films, afin que leurs voix soient entendues et prises en compte.

Agence d’information du Burkina

