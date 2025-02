Burkina : Le SG du gouvernement promeut les textes officiels au FESPACO 2025

Ouagadougou, 24 février 2025 (AIB) – Le Secrétariat général du gouvernement expose les différentes Constitutions, lois, conventions et autres textes officiels du Burkina Faso à l’occasion de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), ouverte depuis le 22 février.

Le stand du Secrétariat général du gouvernement, situé à gauche de l’entrée principale du site du FESPACO, propose aux visiteurs des exemplaires physiques ainsi que des adresses électroniques permettant d’accéder aux différentes Constitutions du Burkina Faso depuis 1958.

Grâce aux plateformes LegiBurkina et JO-BF, le Secrétariat général du gouvernement offre aux usagers un accès à divers textes juridiques, notamment les chartes, traités, accords, conventions, lois, arrêtés, politiques et stratégies, en plus des textes constitutionnels.

La plateforme JO-BF permet d’acheter en ligne le Journal officiel au prix de 750 FCFA l’unité, mais aussi d’insérer des annonces ou des déclarations en vue de l’obtention d’un récépissé, a expliqué Souleymane Soaré, chef du département des Archives et de la Documentation, et l’un des animateurs du stand.

Selon lui, le FESPACO est une opportunité idéale pour faire connaître ces services aux festivaliers.

L’un des avantages majeurs, souligne Ignace Bationo, chef du département du Journal officiel et des publications, est que ces offres numériques permettent aux usagers d’éviter de nombreux déplacements.

