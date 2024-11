Burkina-Ouahigouya-Education-Université

ULBO : des étudiants de la promotion « Ladji Yoro » reçoivent leurs parchemins

Ouahigouya, 25 nov.2024 (AIB)- Des étudiants de 6 filières de L’Université Lédea Bernard Ouédraogo (ULBO) ont reçu leurs diplômes de fin de formation le samedi 23 novembre à Ouahigouya.

Cette sortie officielle de promotion concerne les filières anglais classique et appliqué aux affaires, mathématiques et modélisation, technologie environnementale et développement durable, statistiques appliquées et prospective économique. La cérémonie a été placée sous le patronage du gouverneur de la région du Nord représenté le haut-commissaire de la province du Yatenga Tasséré Nacoulma, la présidence du Pr Adama Ouéda, président de l’ULBO et le parrainage du Dr Steve Léonce Zoungrana.

Souleymane Targuiguemdé représentant de la promotion a laissé percevoir au cours de la cérémonie, la joie qui anime la promotion après trois années d’études. « Nous sommes heureux de recevoir notre parchemin, c’est l’occasion pour nous de demander à l’Etat de nous aider à contribuer activement au développement du Faso. Nous remercions nos enseignants pour les connaissances acquises, nos parents pour les sacrifices consentis pour nous soutenir dans les études » a-t-il dit.

Le Pr Adama Ouéda dans son intervention a rappelé que l’Université qu’il préside a administré en amont, des connaissances à travers des modules en termes d’entreprenariat, de connaissances pratiques aux étudiants. « La vice-présidence chargée des relations avec les entreprises a accompagné la plupart des étudiants de cette promotion afin que ces derniers bénéficient d’une ouverture avec le monde extérieur » a soutenu le Président de l’ULBO.

Au nom du gouverneur de la région du Nord, Tasséré Nacoulma a félicité l’ensemble de la communauté universitaire et les lauréats du jour à travailler dans la voie de l’excellence pour un développement harmonieux du Burkina Faso.

Soumaïla Ganamé dit Ladji Yoro dont porte le nom de la promotion était un intrépide combattant tombé les armes à la main le 23 décembre 2021. Il était un symbole de courage, de patriotisme, de la résilience et de la résistance populaire face au terrorisme dans la région du Nord.

Agence d’Information du Burkina

