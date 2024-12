BURKINA-TUY-NOUVEL AN- VŒUX

Tuy/Voeux :Leaders communautaires et citoyens souhaitent la paix au Burkina en 2025

Houndé, le 31 déc. 2024, (AIB)- A l’orée de 2025, un journaliste de l’AIB a recueilli les vœux de nouvel an des leaders communautaires et citoyens de la commune de Houndé, chef-lieu de la province du Tuy. La paix, la sécurité, l’union autour des forces combattantes et des autorités, plus opportunités dans le travail, une bonne saison agricole, le respect des règles de la circulation sont entre autres les vœux qu’ils ont formulés pour l’année 2025.

Khalifa Bognana, chef de Terre de Houndé « Que l’année 2024 se termine dans la paix et que la nouvelle nous trouve en bonne santé. Nous souhaitons la paix et la bienveillance et que l’année 2025 soit meilleure que 2024. Nous sommes en guerre alors j’appelle à l’unité à Houndé et partout au Burkina Faso.

J’invite la population à être prudente dans la circulation. Il faut éviter de faire la vitesse sur la route car elle provoque des accidents dommageables »

Abbé Dieudonné Bouna, Curé de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Houndé « Nos voeux c’est surtout que le Seigneur apporte la paix au Burkina Faso en général et en particulier dans notre province du Tuy. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous vivons jusque-là. Nous pouvons dire que nous vivons dans un climat plus ou moins de paix et nous souhaitons que cette paix puisse se renforcer davantage en 2025. Je vais emprunter les mots du livre des Nombres qui dit : « Voici comment les fils d’Israël doivent bénir le nom du Seigneur.

Que Dieu te bénisse qu’il tourne vers toi son visage et qu’il t’apporte la paix. » Donc mon souhait pour cette année 2025, est que Dieu tourne vers chacun de nous son visage, qu’il nous bénisse abondamment et qu’il nous apporte la paix véritable dont nous avons besoin pour vivre et nous épanouir humainement, spirituellement et moralement. C’est ce que je souhaite à tous les Burkinabés , à chacun des fils et filles de la province du Tuy, aux fidèles de la paroisse de Houndé et à tous nos collaborateurs. Nous souhaitons que réellement l’année 2025 soit une année de grâce pour tous les hommes sans distinction ni d’ethnie, ni de race ni de couleurs ni de religions.Nous nous préparons à rentrer dans une nouvelle année.

Pour ce que nous avons pu vivre de beau durant l’année 2024, nous rendons grâce à Dieu. Aussi c’est le moment de faire une rétrospective, lire notre vie et voir ce qui n’a pas bien marché et demander pardon les uns aux autres et à Dieu. Mon souhait est que durant l’année 2025, nous puissions être des hommes et des femmes de paix par la parole, nos actes et nos pensées.

En cette fin d’année que nous soyons modérés dans la consommation de l’alcool et que nous soyons des hommes et des femmes de pardon. »

Imam El Hadj Adama Gnoumou, Président provincial de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) du Tuy (IM-03)« Que Dieu appore la paix dans notre chère patrie. Que cette nouvelle année soit une année meilleure qui apporte la grâce et la prospérité.Les années passées ont été marquées par la dégradation de la situation sécuritaire mais actuellement un grand travail est abattu et la situation s’est beaucoup améliorée. Puisse Dieu aider le gouvernement pour qu’il puisse accomplir sa mission.

Que Dieu accorde une bonne saison agricole afin que nous puissions avoir à manger. »

Pasteur Jean-Baptiste Zonon, Président provincial de Fédération des Églises et Missions Évangéliques (FEME) du Tuy << Pour l’année 2025, d’abord nous rendons grâce au Seigneur de ce qu’il a permis à la nouvelle année de nous dans la paix et la santé. Mes vœux du nouvel An sont des voeux de paix, de santé, de prospérité et de succès. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions réaliser ce que nous n’avons pas pu faire en 2024. Nous prions que le Burkina Faso recouvre la paix totale en 2025. Car sans la paix et la quiétude, il est difficile d’entreprendre une quelconque activité. En cette fin d’année nous exhortons la population à faire attention à la consommation de l’alcool car la route tue.

Nous les invitons à respecter les panneaux de signalisation dans la circulation routière pour ne pas rentrer dans la nouvelle année en pleurs »

Odette Ouédraogo/Kouraogo, Présidente de l’association des tisseuses de Houndé « Je souhaite une bonne et heureuse année 2025 à tout le monde. Que Dieu nous donne la santé, la longévité et surtout la paix. Que Dieu donne la force au Président Ibrahim Traoré pour l’accomplissement de sa mission et que beaucoup d’opportunités s’offrent au Burkina Faso.

Que Dieu nous ouvre des portes pour la commercialisation de nos pagnes tissés. J’appelle tout un chacun à faire un tour au niveau de la maison de la femme de Houndé pour se procurer de beaux pagnes Faso Dan Fani tissés par notre association. »

Iliasse Gansonré, coiffeur à Houndé « Que Dieu nous accorde beaucoup d’opportunités dans le travail dans la nouvelle année.

Que la paix revienne au Burkina Faso. Que l’année 2025 soit une année de joie, de santé et surtout de paix. Je souhaite que l’année 2025 soit aussi la fin de la crise sécuritaire pour que chacun puisse mener librement ses activités »

Michel Y. Ganou, Secrétaire général du Conseil provincial de la jeunesse du Tuy « Nous sommes dans une quête de paix, de santé et de prospérité.

Pour que nous soyons dans une résilience totale, il faut la cohésion. Nous souhaitons que cette situation que le Burkina Faso traverse dont nous sommes tous victimes change durant cette année 2025. Que nous recouvrons notre situation sociale d’antan et que le développement, le succès et la joie soient une réalité. Pour cette nouvelle année, nous souhaitons que chaque Burkinabè soutienne le gouvernement.

Nous sommes engagés sur une lancée où il faut totalement une indépendance vraie pour que nous puissions en tirer profit les années à venir »

Abasse Derra, Secrétaire général de l’Association des orpailleurs du Tuy (AOT) « On souhaite une bonne et heureuse année 2025. Que la paix revienne dans le pays. C’est notre premier souhait parce que nos activités sont menées en dehors de la ville.

Donc nous sommes pratiquement les premiers acteurs à être touchés par le phénomène. On souhaite que les cœurs soient apaisés. On souhaite que les FDS et les VDP soient encore plus forts et qu’on aille vers la fin de cette guerre. Notre second souhait est que les activités d’orpaillage puissent prospérer.

Que les réformes qui sont entreprises au niveau de l’ État permettent aux artisans miniers de se structurer concrètement et qu’ils arrivent à accepter ces réformes. Que l’État s’implique avec une nouvelle dynamique pour que le secteur minier soit plus probant. Je souhaite que les uns et les autres soient en bonne santé, qu’on ait des coeurs apaisés.

La situation sécuritaire n’étant pas simple depuis un certain nombre d’années, nous devons éviter les guéguerres. Nous souhaitons que dans chaque situation les parties prenantes privilégient le dialogue pour préserver la cohésion sociale. J’appelle les artisans miniers à s’unir pour continuer à agir ensemble et l’autorité à se pencher sur le secteur minier artisanal. L’État a déjà fait un pas avec les réformes du code minier et certains décrets. On a foi que le gouvernement va parvenir à avoir un secteur minier artisanal dynamique. »

Agence d’Information du Burkina (AIB) BEB/ata