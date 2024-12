BURKINA-TUY-NOUVEL AN- VŒUX

Tuy/Vœux : Le haut-commissaire invite la population à respecter les consignes de sécurité et les règles de la circulation routière

Houndé, le 31 déc. 2024, (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda a invité la population de son ressort territorial à fêter tout en observant les consignes de sécurité et les règles de la circulation routière.

<<J’invite toute la population de la province du Tuy et particulièrement la commune de Houndé à faire les fêtes de fin d’année avec modestie et prudence, à observer les consignes de sécurité, à modérer la consommation d’alcool et à observer les règles de la circulation routière >>, a déclaré le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda lors de son message de nouvel an le vendredi 27 décembre 2024.

Pour la nouvelle année, Issiaka Segda a livré un message d’espoir, de solidarité et d’engagement collectif. Il a salué l’engagement exemplaire des forces combattantes qui a permis au pays de faire preuve de résilience.

<<Ces hommes et ces femmes, avec courage et abnégation consacrent leur vie à protéger notre souveraineté, nos valeurs et notre unité. A eux, nous adressons notre infinie gratitude et nos prières les plus ferventes >>, a-t-il indiqué. Issiaka Segda a par ailleurs réaffirmé la solidarité à l’endroit des personnes déplacées internes. << A nos frères et sœurs affectés par les déplacements et les difficultés humanitaires nous réaffirmons notre solidarité indéfectible.

Chacun a un rôle à jouer pour bâtir une nation forte juste et solidaire. Ensemble nous avons également été témoins de la solidarité extraordinaire de nos concitoyens, qui face aux défis humanitaires, ont tendu la main à ceux qui avaient le plus besoin >>, a déclaré M. Segda.

Pour la nouvelle année, le premier responsable de la province appelle à un engagement collectif pour renforcer les bases du développement durable. << Que 2025 soit une année où nous redoublons d’efforts collectifs pour reconstruire, réconcilier et renforcer les bases de notre développement durable. Restons unis, solidaires et engagés car c’est ensemble que nous relèverons les défis et construiront un avenir de prospérité et de paix pour tous. >> a-t-il souhaité

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ATA