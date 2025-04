Tuy : Le grand marché de Houndé assaini à l’initiative de la veille citoyenne

Houndé, le 10 avril 2025 (AIB) – À l’initiative de la veille citoyenne, des hommes et des femmes de Houndé ont assaini, le mercredi 9 avril 2025, le grand marché de la ville dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Pour marquer leur engagement patriotique, les responsables de la veille citoyenne ont consacré la journée du mercredi 9 avril 2025 à l’assainissement du grand marché de la ville de Houndé.

Pour la circonstance, ils ont mobilisé des hommes et des femmes de différentes structures associatives qui, à l’aide de râteaux, de pelles et de balais, ont balayé, ramassé, entassé et brûlé les ordures et autres immondices sur le site du grand marché.

Selon le président de la coordination provinciale de la veille citoyenne du Tuy, Rasmané Siguiré, cette opération de salubrité s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Selon lui, cette journée vise à exprimer leur engagement et leur soutien à l’initiative du Président du Faso. « Nous soutenons l’initiative du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, car il est sur le chemin de la vérité pour nous sortir de la crise », a-t-il expliqué.

Il a soutenu que le marché accueille chaque jour des foules et mérite d’être constamment propre, au regard de son importance dans notre vie quotidienne.

M. Siguiré a exhorté la population à exprimer son engagement patriotique en posant des actes concrets, car il y va de l’intérêt du Burkina.

La chargée du genre de la coordination provinciale de la veille citoyenne du Tuy, Adeline Gnoumou, a particulièrement salué la forte mobilisation de la gente féminine.

« Nous nous sommes mobilisées parce que personne ne viendra rendre propre notre milieu de vie à notre place », a-t-elle affirmé. Elle a ainsi invité la population à s’approprier ce geste pour assainir notre cadre de vie.

Agence d’Information du Burkina

