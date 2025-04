BURKINA-KENEDOUGOU-CULTURE-FESTIVAL

Kénédougou/Festival Nanerguè de N’Dorola : 72 heures pour promouvoir la culture Sénoufo

Orodara, 29 avril 2025 (AIB)- L’Association Kalèguè, a organisé, du 24 au 26 avril 2025 à N’Dorola, la troisième édition du festival Nanerguè, pour promouvoir la culture sénoufo et unir les filles et fils du Kénédougou autour de la cohésion sociale avec les autres communautés.

N’Dorola, localité située au Nord de la province du Kénédougou, à plus de 100 km de Orodara, a vécu dans une ambiance de fête du 24 au 26 avril 2025, à l’occasion de la 3e édition du festival Nanerguè.

L’évènement est placé sous le thème «Résilience culturelle et identité Nanerguè face à la crise sécuritaire au Burkina Faso».

Le festival a été marqué par plusieurs activités entre autres, un match de gala, un don de sang, une conférence publique, des animations de balafon et des remises de prix et d’attestations.

Le manager général du festival, Adama Sessouma, a indiqué que c’est un évènement culturel qui se veut aujourd’hui un cadre de promotion, de valorisation et de préservation de leurs us et coutumes utiles à l’éducation et à la construction solide de la société Sénoufo.

Il a rappelé que l’objectif principal recherché à travers l’organisation de ce festival est de promouvoir la culture sénoufo et d’unir les filles et fils du Kénédougou autour de la cohésion sociale avec les autres communautés.

Pour la patronne de la cérémonie par ailleurs Présidente de la délégation spéciale (PDS) de N’Dorola, Fatoumata Ouédraogo, le thème de cette édition est une invite à notre patriotisme culturel tant pour notre pays que dans l’espace culturel Africain.

«Protéger et promouvoir notre identité culturelle, c’est reprendre la main de notre existence et nous placer dans le cadre de l’histoire du monde», a-t-elle déclaré.

Mme Ouédraogo, a félicité et encouragé le comité d’organisation pour le travail abattu chaque année pour organiser ce festival.

Le festival de Nanerguè a connu la présence de Konimba Traoré et des délégations étrangères venues du Mali et de la Côte d’Ivoire.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz