Tournoi de la cohésion et de la proximité de la Présidence du Faso : l’AS Trésor victorieuse face au MESRI (5#1)

(Ouagadougou, 14 février 2025). La finale de la première édition du tournoi de Maracana de la cohésion et de la proximité organisée par le Bataillon de protection rapprochée de la Présidence du Faso a été remportée par l’AS Trésor face à l’équipe du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) par le score de 5 buts à 1, hier jeudi 13 février 2025, sur le terrain de l’École Nationale d’Administration et de magistrature (ENAM). En plus du trophée, l’AS Trésor gagne un million FCFA, un jeu de maillots, un ballon, et son adversaire repart avec une somme de 750 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon.

C’est sous le regard admiratif du Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, patron de la compétition, que les deux équipes finalistes, l’AS Trésor et l’équipe du MESRI croisent les crampons.

Dès l’entame du match, les « trésoriers » en maillot jaune, mettent la pression sur leurs adversaires en bleu. A peine deux minutes de jeu, ils ouvrent le score par le truchement d’Hippolyte BOMBIRI (meilleur buteur du tournoi avec 5 buts). A cet instant du jeu, l’espoir est toujours permis chez les bleus, qui essaient de se relancer. Échec et mat, les jaunes doublent la mise, triplent même avant que les bleus ne réduisent le score. Le score va rester inchangé jusqu’à la fin de la première période de jeu.

A la reprise, les bleus mettent la pression espérant faire trembler les filets des jaunes, mais peine perdue. Les jaunes ragaillardis, ajoutent coup sur coup deux buts et maintiennent le score jusqu’au coup de sifflet final (5 à 1). Ainsi l’AS Trésor remporte la première édition du tournoi de Maracana de la cohésion et de la proximité. L’équipe de la Direction régionale du centre de la police est classée 3e et celle de la Présidence du Faso occupe la 4e place.

Après la remise du trophée à l’équipe victorieuse, le Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a exprimé sa satisfaction pour la tenue de ce tournoi.

« J’ai été très honoré d’avoir été témoin de cette finale du tournoi de Maracana de la cohésion et de la proximité. Dans nos valeurs africaines, il est toujours bon d’entretenir de très bonnes relations avec ses voisins. C’est ce qui a inspiré cette compétition, soutenue par Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État », indique le Capitaine MEDAH.

Le capitaine de l’AS Trésor, Arouna SEMDÉ, et celui du MESRI, Samson GUENÉ ont salué l’initiative de la Présidence du Faso de lancer cette compétition sportive. Pour eux, elle a renforcé la cohésion entre les différents services à proximité de la Présidence du Faso à sise à Koulouba.

Débuté le 17 janvier 2025, le Maracana de la cohésion et de la proximité organisé par le Bataillon de protection rapprochée de la Présidence du Faso a connu la participation des équipes de 12 services.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso