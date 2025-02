Burkina/Evaluation de ministres : Le ministre en charge de l’Agriculture réalise 93,43% de son contrat d’objectif en 2024

Ouagadougou, 13 fév. 2025 (AIB)- Le ministre en charge de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié a accompli 93,43% de son contrat d’objectif en 2024, a constaté jeudi l’AIB, à l’issue de son évaluation par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Nous avons pris des initiatives et mené des actions en 2024 et qui ont permis au ministère d’atteindre un taux de mise en œuvre de notre contrat d’objectif de 93,43% », a déclaré le premier responsable du département ministériel, le commandant Ismaël Sombié

Pour lui, plusieurs réformes structurelles importantes qui vont changer le visage du secteur agro-pastoral et halieutique au Burkina Faso, ont été enclenchées par son département avec l’accompagnement et les orientations du président du Faso et du chef du gouvernement.

« Nous avons couvert 100% de nos besoins en matière de consommation de maïs et sommes sur le point de couvrir 100% de nos besoins en termes de consommation du riz d’ici la fin de l’année 2025, a ajouté le commandant Sombié.

Selon le ministre, des instructions ont été par ailleurs reçues du chef du gouvernement, pour intensifier des activités tout en priorisant le renforcement de la production des spéculations pour lesquelles « le Burkina est fortement dépendants de l’extérieur ».

Agence d’information du Burkina

