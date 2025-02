Burkina – Ioba – Civisme – Fiscal

Ioba / Mois de l’exemplarité fiscale : Le haut commissaire invite les citoyens à s’acquitter de leurs impôts personnels

Dano, 11 fév. 2025 (AIB)- Le haut commissaire Innocents Ouattara a officiellement lancé le mois de l’exemplarité fiscale dans la province lors de la cérémonie de montée des couleurs, le lundi 03 février 2025 à Dano.

Le mois de février est consacré « mois de l’exemplarité fiscale » depuis 2023 dans la province du Ioba. C’est pourquoi, en marge de la cérémonie de montée des couleurs nationales, le premier responsable de la province, Innocents Ouattara a officiellement lancé les activités de ce mois. À cette occasion, une opération de recouvrement des impôts personnels a été organisée par la direction provinciale des impôts du Ioba en collaboration avec le haut commissariat de Dano.

Selon le directeur provincial des impôts (DPI) du Ioba, Joël Dinaba les impôts personnels sont entre autres la taxe de résidence (TR), la taxe sur les véhicules à moteur (TVM), la taxe sur les armes et la taxe de jouissance (TJ). Il a invité les populations à se mettre à jour de certains impôts tels la TR et la TVM avant fin mars pour éviter les pénalités qui s’imposent dès le 1er avril. « En 2025, la DPI du Ioba a une prévision de 350 millions de francs CFA à recouvrer. Nous avons besoin de votre accompagnement pour atteindre cet objectif », a-t-il exhorté. M. Dinaba a saisi cette opportunité pour présenter les services et leurs activités au sein de la direction provinciale des impôts.

Un couturier de tenues dagara à Dano,Gilbert Méda a déclaré qu’il n’a jamais fait l’objet d’une poursuite des services des impôts. Le haut commissaire, Innocents Ouattara a salué l’organisation de cette opération de recouvrement des impôts personnels.

« C’est une activité qui s’inscrit dans le cadre de la promotion du civisme fiscal encouragée par le gouvernement à travers le ministère de l’économie et des finances », a-t-il soutenu. « Je voudrais que ce mois de février soit un mois d’exemplarités fiscales. C’est la raison pour laquelle j’invite tous les citoyens à s’acquitter de leurs impôts personnels pour l’intérêt de la nation. Nous devons nous engager plus à accompagner l’état en accomplissant notre devoir civique », a souligné Innocents Ouattara. « Certains ont soutenu notre pays jusqu’au sacrifice suprême. A nous d’accomplir notre devoir en montrant le bon exemple afin que toute la population emboîte le pas » a-t-il indiqué. Un couturier de la tenue dagara à Dano, Gilbert Méda a déclaré n’avoir jamais été inquiété par les services des impôts. « Je viens volontairement payer mes taxes chaque année », a-t-il affirmé.

La cérémonie a été suivie du recouvrement des taxes et impôts personnels. Le haut commissaire , premier à passer à la caisse , pour payer sa taxe de résidence a été suivi des autres membres des corps constitués. Toute la population est invitée à venir à la DPI pour payer de manière volontaire leurs impôts au cours de ce mois de février.

Agence d’information du Burkina