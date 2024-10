Burkina-Economie-Impôts-Tour2024

Tour du Faso: les impôts invitent au civisme fiscal

Ouagadougou, 26 oct. 2024 (AIB)-Le directeur régionale des impôts du Centre-Est Nicolas Somé a invité vendredi à Tenkodogo, à la faveur du top de départ du 35e tour international du Faso, les populations à s’acquitter de leurs taxes, un acte citoyen, pour le développement du Burkina Faso.

L’inspecteur des impôts et directeur régional des impôts du Centre-Est Nicola Somé qui s’exprimait à l’issue de la première étape du tour du Faso, a indiqué que « les impôts sont là pour inviter les opérateurs économiques, les populations, à payer leurs impôts parce que c’est avec ces impôts que nous construisons le pays ».

Pour lui, « il ne faut plus que les gens aient peur des impôts. Nous organisons la collecte des impôts pour accélérer le développement économique et social ». Les moyens utilisés pour atteindre les objectifs sont la sensibilisation, les portes ouvertes etc.

Selon le DR des impôts, des thèmes comme les nouvelles procédures, l’adhesion au teleprocédure, le e-timbre, les impôts locaux et les impôts d’Etat, seront abordés tout au long de ce 35e tour du Faso.

M. Somé a fait savoir que « payer les impôts est un acte citoyen ». Il a invité du même coup « les fonctionnaires à payer les impôts locaux, à payer les impôts personnels, la taxe de résidence et les taxes sur les véhicules à moteur pour ceux qui ont des véhicule ».

La Direction générale des impôts (DGI) est véritablement mobilisée pour mieux expliquer le bien fondé du civisme fiscal aux populations. Elle a sponsorisé l’écharpe du meilleur jeune burkinabè au Tourd u Faso.

Agence d’information du Burkina

as/ata