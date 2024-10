CYCLISME-BFA-AFR-EUR-SPORT-TOUR2024

Tour du Faso 2024 : 13 pays dont la Russie sur la ligne de départ de la 35e édition

Ouagadougou, 17 oct. 2024 (AIB) – 15 équipes de 13 pays dont le CSK Moscou (Russie) ont confirmé leur participation à la 35e édition du Tour international du Faso, a annoncé jeudi à Ouagadougou, le Comité national d’organisation au cours d’une conférence de presse.

9 pays africains dont le Bénin, Le Burkina Faso (avec trois équipes), le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, Le Mali, le Niger, le Nigeria, le Maroc, le Sénégal et 3 pays européens dont la Belgique, la Russie, la Hollande sera sur la ligne de départ pour la 35e édition du Tour du Faso.

Les cyclistes traverseront 10 régions du Burkina Faso pour 10 étapes. La 1re étape (Koulbila – Tenkodogo 136 km) est prévue le 25 octobre et la 2e étape Koupéla-Ziniaré (120,600 km) se courra le lendemain. L’étape 3, Ouagadougou-Koudougou longue de 102,400km est prévue le 27 octobre, pendant que les coureurs démarreront pour la 4e étape (Réo – Boromo 129,100km) le 28 octobre.

L’étape 5, Bobo-Banfora (85,5km) la plus courte du parcours se dispute le 29 octobre et la 6e étape (un critérium) sera parcourue le 30 octobre dans la ville de Bobo-Dioulasso. L’étape 7 entre Bobo et Pa (130,800km) va se disputer le 31 octobre. La 8e étape se dispute le 1er novembre entre Ouaga et Yako (116,800km), pendant que la plus longue étape du Tour s’effectuera entre Kombissiri et Kaya (148,800km).

La dernière étape entre Boussé et Ouagadougou, avec un critérium dans la capitale burkinabè (119,8km) se disputera le 2 novembre. La distance de course est de 1196,800km et la distance de transbordement est de 949km soit une distance totale de 2145,800km.

« Le comité d’organisation œuvre inlassablement à faire de cette 35e édition la meilleure.

Le contexte national, marqué par la reconquête progressive de notre territoire, est l’un des motifs de notre engagement et de notre détermination à réussir ce Tour du Faso, pour l’honneur et l’image de notre pays. Nous devons prouver, une fois de plus, la résilience du Burkina Faso face aux défis actuels », a déclaré le Secrétaire permanant du Tour Joseph Poda.

Le Burkina Faso veut conserver son maillot jaune sans son champion Paul Daumont

Les Etalons cyclistes du Burkina Faso comptent conserver leur maillot jaune acquis l’année dernière avec Paul Daumont. Selon le directeur technique national de la Fédération burkinabè de cyclisme Martin Sawadogo, les trois équipes burkinabè ont eu une préparation conséquente pour pouvoir garder la tunique jaune, la plus convoitée du Tour.

« Paul Daumont est absent mais nous avons également des coureurs capables d’aller chercher le maillot jaune. Il y a Moukaila Rawendé, Mouni Vincent et bien d’autres coureurs qui peuvent faire la différence », a dit Martin Sawadogo.

Plusieurs pays dont l’Afrique du sud, l’Algérie, la France (…) avaient été invités mais ne pourront pas être présents pour diverses raisons.

Au palmarès du Tour du Faso, c’est le Burkina Faso qui est en tête avec 16 maillots jaunes, suivi du Maroc (avec 6 maillots), de la France (3 maillots), de l’Allemagne (2 maillots), de la Belgique (2 maillots), de la Hollande (2 maillots), Ukraine (1 maillot), Egype (1 maillot), Russie (1 maillot), de l’Angola (1 maillot).

La Russie effectue donc son retour sur le Tour international du Faso depuis 1987. C’est d’ailleurs le coureur russe Igor Luchinko qui a remporté la première édition de l’histoire du Tour du Faso.

