Burkina-Ganzourgou-Activité-Salubrité

Ganzourgou : Une activité de salubrité pour clôturer la 2e phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne à Zorgho

Zorgho, (AIB) – Ce 16 octobre 2024 marque la fin de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. A Zorgho, des agents de l’administration publique et privée ainsi que des membres des organisations de la société civile (OSC) se sont mobilisés pour la dernière activité entrant dans le cadre de cette initiative : le nettoyage de la cour du haut-commissariat.

Lancée le 2 octobre dernier sous le « Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie ! », la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) a pris fin ce 16 octobre 2024. Au Ganzourgou, pendant les 15 jours, les populations ont exprimé leur engagement patriotique et leur participation citoyenne à travers des opérations de salubrité, des dons de sang, des conférences destinées aux élèves, et des formations pour les associations féminines.

La dernière activité a été consacrée au nettoyage de la cour du haut-commissariat. Ainsi débarrassée de ses herbes, sachets plastiques et autres ordures, ce point emblématique de l’administration dans la province présente désormais un nouveau visage depuis ce matin du 16 octobre.

Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement des activités. « Appréciation positive », a-t-elle déclaré, faisant référence aux diverses initiatives menées depuis le lancement.

Elle a rappelé que la journée inaugurale avait été marquée par une cérémonie de montée des couleurs, un moment fort où l’ensemble des forces vives de la province, des corps constitués aux OSC, avaient réitéré leur engagement envers le Burkina Faso. Lors de cette cérémonie, le message du chef de l’État, appelant les Burkinabés à rester fidèles à leur patrie, avait été lu.

Au-delà de la cérémonie, la province du Ganzourgou s’est distinguée par l’organisation de ces journées citoyennes. Parmi les activités phares, des formations ont été offertes aux associations de femmes dans la confection d’emballages biodégradables, en accord avec la politique gouvernementale de lutte contre la prolifération des sachets plastiques.

Le haut-commissaire n’a pas manqué de remercier la population pour son engagement massif tout au long de ces journées. Elle a appelé à maintenir cette dynamique de participation citoyenne, en insistant sur la nécessité de soutenir les autorités dans la lutte contre l’insécurité et les efforts pour ramener la paix au Burkina Faso.

Ainsi, s’achève cette deuxième phase qui aura permis de fédérer la population autour des valeurs de patriotisme et de solidarité nationale, tout en rappelant l’importance d’un engagement commun pour la stabilité et le développement du pays.

Agence d’information du Burkina

