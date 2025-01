Tenkodogo : Yacouba Diakité installé dans ses fonctions de directeur régional de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Centre-Est

Tenkodogo, 15 janv. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Centre-Est, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, a installé, mercredi 15 janvier 2025 à Tenkodogo, Yacouba Diakité, dans ses fonctions de directeur régional de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Centre-Est.

Il remplace à ce poste Jean Louis Ludovic Ouédraogo, pionnier de la direction régionale de la Communication et des Relations avec le Parlement.

Le gouverneur, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, a rappelé l’importance des missions assignées à cette direction, qui joue un rôle essentiel dans la valorisation du patrimoine culturel et touristique de la région. Il a salué les efforts remarquables du directeur sortant, qui a consacré cinq ans et deux mois au service de la communication du Centre-Est.

Le chargé de mission, Amidou Belém, représentant le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a déclaré : « L’administration étant une continuité, j’exhorte le personnel, les journalistes et l’ensemble des acteurs à accompagner le directeur entrant pour relever les défis. Je profite de cette occasion pour remercier le doyen qui, pendant cinq ans et deux mois, a engrangé des résultats très satisfaisants. »

Dans son discours de prise de fonction, le directeur entrant, Yacouba Diakité, a déclaré : « J’exprime ma reconnaissance aux plus hautes autorités pour la confiance placée en moi. Je réaffirme mon engagement à travailler avec dévouement pour la promotion de la communication, de la culture, des arts et du tourisme dans la région. Je fais la promesse de renforcer la collaboration avec tous les acteurs pour relever les défis et faire rayonner le Centre-Est. »

Les journalistes et le personnel de la direction régionale ont saisi l’occasion pour exprimer leurs vœux de succès à Yacouba Diakité et souhaiter bon vent au directeur sortant dans ses futures missions.

Agence d’information du Burkina

SM/ata