Burkina-Tenkodogo-Meeting-Soutien-AES

Tenkodogo : Meeting de soutien aux autorités de l’AES et d’adieu à la CEDEAO

Tenkodogo, (AIB) – La Coordination régionale des associations de veille citoyenne des trente communes du Centre-Est a organisé, le samedi 28 janvier 2025, à la Place de la Nation de Tenkodogo, un meeting de soutien et de reconnaissance aux autorités pour avoir pris la décision historique et courageuse portant retrait des pays de l’AES de la CEDEAO.

Les populations du Centre-Est ont réaffirmé leur engagement et leur soutien aux trois chefs d’État pour la conduite de l’AES vers une indépendance réelle.

Elles ont marché du marché central jusqu’à la Place de la Nation, scandant des slogans hostiles à la CEDEAO.

Pour le président de la coordination de veille citoyenne de Zabré, Harouna Gouba :

« Cette décision de sortie de la CEDEAO est une fierté pour tout le peuple, en témoigne notre présence ce matin. Je profite de l’occasion pour remercier toute la population de Zabré pour cette forte mobilisation. »

Le représentant des communautés maliennes et nigériennes, Youssouf Maïga, a indiqué :

« Nous sommes venus exprimer notre reconnaissance pour ce sacrifice et réaffirmer notre engagement à soutenir les chefs d’État pour le plan de développement durable à venir. Actuellement, nous sommes heureux de la sortie de l’AES de la CEDEAO. Nous voyons maintenant que les trois chefs d’État ont pris notre destin en main. »

Le haut-commissaire de la province du Boulgou, Domèbèguièrè Constantin Dabiré, qui représentait le gouverneur de la région du Centre-Est, a déclaré :

« Le gouverneur a un message de remerciement à l’endroit des populations de la région du Centre-Est pour les sacrifices consentis durant un an de l’AES. Il adresse également un message d’encouragement et réaffirme son engagement à soutenir les dirigeants ainsi que l’ensemble des initiatives de développement qui seront entreprises dans leurs localités. »

Le chargé de mission de la région du Centre-Est auprès de la présidence du Faso, Adaman Kanboné, a souligné :

« Ce matin, les populations des trente communes de la région du Centre-Est se sont mobilisées pour montrer aux yeux du monde entier qu’elles soutiennent fermement les dirigeants des États de l’AES pour une souveraineté totale. »

Le meeting de soutien et d’adieu à la CEDEAO a mobilisé les populations de la ville de Tenkodogo et a connu la participation de délégations venues des trente communes de la région ainsi que de Ouagadougou, afin de manifester et de renouveler leur soutien au président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, au président du Mali, le général Assimi Goïta, et au président du Niger, le général Abdourahamane Tiani, dans la lutte contre l’hydre terroriste dans les trois États.

Agence d’information du Burkina