kina-Média-Installation-Contrôleur-Finances

Burkina/Média : Le nouveau contrôleur financier de l’AIB s’engage à accompagner l’agence pour l’atteinte des objectifs assignés

Ouagadougou, 28 janv. 2025 (AIB) – Le nouveau Directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DCMEF) de l’Agence d’information du Burkina (AIB), Madi Nassa, s’est engagé mardi, lors de son installation, à soutenir la structure pour l’atteinte des résultats escomptés.« Je m’engage à vos côtés pour atteindre les objectifs assignés à l’Agence d’information du Burkina (AIB) », a déclaré le nouveau Directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DCMEF), Madi Nassa.

Selon lui, les autorités attendent beaucoup de l’agence, notamment dans la collecte, le traitement et la diffusion d’informations susceptibles de contribuer à la reconquête du territoire national.M. Nassa a par ailleurs expliqué que le DCMEF est attendu dans son rôle de conseiller et doit accompagner les responsables de la structure où il est en service.

« Il doit amener toute la direction à atteindre les buts visés sans s’écarter des textes législatifs et réglementaires du pays », a souligné le nouveau contrôleur financier.Madi Nassa a exprimé sa reconnaissance aux autorités du ministère en charge de l’Économie, particulièrement au DCMEF, pour sa nomination au poste de contrôleur financier à l’AIB.La Directrice générale de l’AIB, Séraphine Somé/Millogo, a précisé que le Burkina Faso écrit une nouvelle page de son histoire avec la mobilisation de ce mardi 28 janvier 2025 pour la sortie définitive du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO.

Pour Mme Somé, cette décision de la Confédération de l’AES consiste à emprunter la voie de la souveraineté et de l’autodétermination.Dans ce contexte, l’AIB vient de franchir une nouvelle étape avec l’installation des derniers membres de la chaîne financière.« C’est une joie pour nous d’accueillir notre contrôleur financier, qui va nous accompagner dans la mise en œuvre de nos activités, notamment en matière de respect de la réglementation et de l’orthodoxie financière.

Nous lui souhaitons la bienvenue à l’AIB », a-t-elle affirmé.Le représentant du Directeur général du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF), Sinaly Coulibaly, a insisté, entre autres, sur le contrôle a priori permanent et le contrôle a posteriori de l’exécution budgétaire de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de l’État (EPE).M. Coulibaly a souligné que le contrôle porte sur la légalité et la régularité des opérations ainsi que sur la sincérité des propositions de dépenses publiques.Il convient de noter que Madi Nassa a été nommé le mercredi 18 décembre 2024 en Conseil des ministres comme nouveau contrôleur financier de l’AIB premier Directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers depuis son érection en EPE en août 2024.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA