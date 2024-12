Istanbul-IA-CommunicationStratégique

STRATCOM 2024 : l’avenir de la communication face aux défis technologiques en perspective

Istanbul, 14 décembre 2024 – La 4e édition du Sommet international de la communication stratégique (STRATCOM), organisée par la Direction de la Communication de la Présidence de la République de Turquie, s’est achevée aujourd’hui à Istanbul, après deux jours de débats intenses sur les enjeux mondiaux de la communication stratégique.

Durant ces deux journées, des responsables politiques, des experts en communication, des universitaires et des professionnels venus de plusieurs pays se sont réunis pour explorer divers thèmes.

Les discussions ont notamment porté sur la lutte contre la désinformation, l’éthique dans les technologies de communication et l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur les sociétés contemporaines.

Lors de la cérémonie d’ouverture, des discours inspirants ont été prononcés par le Professeur Fahrettin Altun, Directeur de la Communication de la Présidence, et par le Dr Cevdet Yılmaz, Vice-président de la République de Turquie.

Le président Recep Tayyip Erdoğan, initiateur de l’événement, a également adressé un message soulignant l’importance de la coopération internationale dans le domaine de la communication stratégique.

Dans son discours de clôture, le Professeur Fahrettin Altun a insisté sur la nécessité de renforcer la résilience face aux menaces hybrides, en élaborant des stratégies de communication capables de répondre aux défis complexes et multidimensionnels qui menacent la stabilité et la sécurité des nations.

Il a également mis l’accent sur la lutte contre la désinformation, en appelant à l’instauration de mécanismes solides pour identifier et contrer la propagation de fausses informations.

Par ailleurs, il a souligné l’importance de promouvoir la transparence, pour garantir une communication gouvernementale et institutionnelle juste et accessible à toutes les populations, tout en appelant à intégrer l’éthique dans l’utilisation des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle.

Enfin, il a plaidé pour un renforcement de la coopération internationale, en encourageant le partage de connaissances, d’expériences et de meilleures pratiques entre les nations.

Ces engagements, a-t-il précisé, visent à adopter une approche globale et coordonnée pour relever les défis contemporains de la communication stratégique.

« La communication stratégique n’est plus une option, mais une nécessité pour préserver la vérité, la stabilité et la coopération mondiale », a-t-il affirmé.

Ouvert le 13 décembre, le sommet s’est refermé ce samedi 14 décembre à Istanbul. Il a été marqué par des débats de haut niveau sur les opportunités et les défis liés à l’intelligence artificielle dans le contexte géopolitique et économique mondial.

Le Professeur Altun a exprimé sa satisfaction quant à l’organisation de cette rencontre. Il a remercié les délégations présentes et salué la qualité des interventions qui ont permis d’éclairer l’opinion publique sur l’impact de l’IA et ses applications dans la société.

Cette édition a également vu la participation du Directeur Général de la Communication et des Médias du Burkina Faso, Monsieur Yirmalè Frédérick Somé, et de la Directrice Générale de l’Agence d’Information du Burkina Faso, Mme Séraphine Somé/Millogo.

Créé en 2021, STRATCOM est un rendez-vous annuel des acteurs de la communication stratégique.

Il a pour objectif de réfléchir sur les défis contemporains du secteur et de proposer des solutions innovantes.

