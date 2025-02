Sport/Éducation : La CEB de Gaoua lance sa saison sportive et culturelle 2024-2025

Gaoua, 15 février 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Gaoua a présidé, ce samedi 15 février 2025, la cérémonie de lancement officiel des activités de l’Organisation du sport et de la culture des écoles primaires (OSCEP) de la Circonscription d’éducation de base (CEB). L’événement s’est tenu sur le terrain des écoles Centre A et B de Gaoua.

Placée sous le thème « Promotion du sport et de la culture à l’école primaire dans un contexte d’insécurité : un facteur pour mieux vivre ensemble », la saison a pour parrain le capitaine Ollo Palenfo, Secrétaire permanent des Travaux routiers à haute intensité de main-d’œuvre (SP-TRHIMO).

Lors de son intervention, le chef de la CEB de Gaoua, Moutonbom Somé, a salué et reconnu les efforts des différents acteurs pour la réussite de cette édition. Il a encouragé les élèves, enseignants et encadreurs à cultiver l’esprit du fair-play afin de stimuler chez les enfants le goût de la compétition dans un cadre sain et respectueux.

Représentant le parrain, le directeur des matières transférées et du développement économique de la mairie de Gaoua, Marcelin Kambou, a qualifié cette initiative de louable, car elle vise à promouvoir le sport et la culture au sein des écoles. Pour lui, cette cérémonie ne symbolise pas seulement le lancement d’activités, mais aussi l’éveil de rêves, la solidarité et des valeurs qui unissent.

Pour cette édition 2024-2025, 64 écoles participent à la compétition, selon le président de l’Union sportive et culturelle de la CEB de Gaoua, Santiémana Da. Les disciplines retenues sont : le football féminin et masculin, la course de vitesse, l’endurance, le saut en hauteur et en longueur, sans oublier les activités culturelles.

La cérémonie a été marquée par un défilé des différentes écoles, suivi d’un match d’ouverture opposant l’école Centre A à celle de Youpi, qui s’est soldé par un score nul (0-0).

Agence d’information du Burkina