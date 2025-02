Brave Awards 2024 : Huit jeunes récompensés pour leur engagement communautaire

Ouagadougou, 14 février 2025 (AIB)-Huit jeunes, s’étant illustrés à travers des actions innovantes ayant un impact positif sur leur environnement, ont été primés vendredi soir dans le cadre de l’initiative « Brave Awards » de l’Association SOS Jeunesse et Défis.

Ces jeunes ont été récompensés pour leurs bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive, d’éducation, d’autonomisation des jeunes, ainsi que de promotion de la paix et de la cohésion sociale en 2024.

Initié par l’Association SOS Jeunesse et Défis et financé par l’ONG Planned Parenthood Global, « Brave Awards » vise à reconnaître et valoriser le mérite des jeunes engagés dans la promotion des droits et de la santé sexuelle et reproductive (DSSR), l’entrepreneuriat, l’éducation, ainsi que la paix et la cohésion sociale.

Dans la catégorie promotion des DSSR, Nouroudine Koala a été distingué pour ses actions de sensibilisation en faveur d’une sexualité responsable et de la lutte contre le VIH/SIDA.

Le premier prix d’éducation a été attribué à Sié Yaya Traoré, convaincu que la formation des élèves et étudiants sur les moyens de contraception et la gestion des menstruations contribue à réduire les maladies infectieuses et les grossesses non désirées.

Selon le président du conseil d’administration (PCA) de l’Association SOS Jeunesse et Défis, Moussa Souaré, « Brave Awards » a été institué pour galvaniser les jeunes.

« En les encourageant dans la sexualité responsable, la reconnaissance de soi, la paix et la cohésion sociale, ils pourront contribuer à la construction du monde de demain », a-t-il déclaré.

La présidente du comité de sélection, Julie Ouédraogo/Ouédraogo, a indiqué que la sélection s’est déroulée en deux étapes : l’examen des dossiers et l’audition des candidats.

« Nous avons constaté que les jeunes avaient des idées vraiment très pertinentes qu’il faut encourager », a-t-elle souligné.

Elle espère que cette initiative incitera davantage de jeunes à développer des projets innovants pour impacter positivement leur communauté.

Lauréate du deuxième prix de la catégorie autonomisation des jeunes, Fleur Bationo a expliqué avoir soumis sa candidature grâce aux actions menées par son association « Ambassadrice du Changement ».

« Nous avons sensibilisé et formé plus de 500 jeunes dans la région du Centre-Ouest », a-t-elle affirmé.

Elle précise que son association renforce les capacités des jeunes filles dans les domaines de la laiterie, la saponification, la confection d’accessoires et d’éventails pour cérémonies.

« Les retours que nous recevons sont très satisfaisants », a-t-elle ajouté.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata