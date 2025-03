Burkina-Célébration-Journée-Femme

8 Mars dans le Sanguié : Tenado appelle à l’action pour l’entrepreneuriat agricole et la paix

Tenado, 8 mars 2025 (AIB) – La commune de Tenado dans la province du Sanguié a vibré samedi au rythme de la célébration de la Journée internationale de la femme et où un appel a été lancé pour l’entrepreneuriat agricole et la paix, a constaté l’AIB.

Cette journée a été l’occasion de mettre en lumière le rôle crucial des femmes dans le développement local et national. Un appel a été lancé pour le renforcement de l’autonomisation et la promotion de la paix.

Le thème de cette année, axé sur l’entrepreneuriat agricole des femmes, a suscité de vives discussions et un engagement renouvelé de la part des autorités et de la population. Esther Bamouni, coordinatrice provinciale des femmes du Sanguié, a souligné l’importance de trouver des solutions concrètes pour soutenir les femmes entrepreneures dans ce secteur clé. « Il est impératif que les autorités apportent des réponses appropriées à cette problématique », a-t-elle soutenu.

« L’implication et la pleine participation des femmes sont essentielles pour rétablir la stabilité et la cohésion sociale dans notre pays. », a-t-elle ajouté.

Le Président de la délégation spéciale communale de Tenado a rendu un hommage appuyé aux femmes de la commune et de la province, saluant leur engagement et leur contribution au développement local. Il a également insisté sur la nécessité de reconnaître les défis auxquels elles sont confrontées et d’évaluer l’impact des actions menées en leur faveur.

« La femme est la base de la cellule familiale, la mère de l’humanité », a-t-il dit, rappelant que « nous devons redoubler d’efforts pour créer un environnement propice à leur épanouissement et garantir un avenir où chaque femme pourra jouer son rôle dans la construction d’une société plus juste et solidaire. »

Les deux intervenants ont lancé un appel à l’action et à la solidarité, invitant l’ensemble de la population, les partenaires au développement et les amis de la commune à s’engager activement pour soutenir les femmes. Ils ont également salué le dévouement des Forces de défense et de sécurité ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie, qui œuvrent pour la sauvegarde du pays.

Cette journée de commémoration a été l’occasion de réaffirmer l’engagement de la communauté de Tenado envers l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et la construction d’un avenir meilleur pour tous. Les participants ont exprimé leur détermination à poursuivre les efforts pour faire de l’épanouissement des femmes, une réalité.

« Cette journée nous offre l’occasion de réaffirmer notre ambition et notre engagement total pour la promotion de la paix et contribuer ainsi à construire une nation forte et résiliente. » a lancé la coordinatrice provinciale des femmes du Sanguié, Esther Bamouni. Joignant l’acte à la parole, elle a remis au nom des femmes du Sanguié, un chèque de cinq millions de francs CFA pour l’effort de paix, au président de la commission nationale de l’AES, Bassolma Bazié, qui s’est dit fier de la gent féminine qui, à l’en croire, ne sait pas marchander la quête de la paix et l’équilibre de la société.

A noter que Bassolma Bazié et Edasso Rodrigue Bayala, tous les deux ressortissants de la province, ont été sollicités comme patrons de la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

PB/MN