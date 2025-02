BURKINA-SOUROU-SANTÉ

Sourou : Une ONG offre du matériel médico-technique et des médicaments au Centre Médical (CM) de Kiembara

Tougan, 31 janv. 2025 (AIB) – L’ONG Terre des hommes Lausanne a offert, ce vendredi, du matériel médico-technique et des médicaments d’une valeur de 4 526 962,85 francs CFA au District Sanitaire (DS) de Tougan au profit du Centre Médical (CM) de Kiembara.

L’Organisation non gouvernementale (ONG) Terre des hommes Lausanne (Tdh-L), à travers son projet dénommé Réponse d’urgence pour renforcer l’accès inclusif et qualitatif aux soins de santé et de nutrition des personnes affectées par la crise au Burkina Faso (RASPA), financé par European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) en partenariat avec l’ONG Alima et deux ONG nationales, notamment Keoogo et SOS Médecins BF, a remis ce vendredi 31 janvier 2025 du matériel médico-technique, des médicaments et des kits de protection d’une valeur de 4 526 962,85 francs CFA au District Sanitaire (DS) de Tougan, au profit du Centre Médical (CM) de Kiembara.

Ce don est composé de matériel médico-technique d’une valeur de 3 617 800 francs CFA destiné au Centre Médical (CM) de Kiembara, ainsi que de médicaments et de kits de protection d’une valeur de 909 162,85 francs CFA destinés aux accoucheuses volontaires et aux agents de santé à base communautaire (AV/ASBC) de Sissilé et de Gwéré, deux localités situées dans la commune de Kiembara.

Pour le médecin superviseur à Terre des hommes Lausanne (Tdh-L), Olivier Koumsongo, l’objectif de ce don est de renforcer la qualité des soins dans cette commune.

« Tdh-L veut, à travers cette remise, renforcer la qualité des soins de santé et de nutrition au profit des populations de la commune de Kiembara », a-t-il déclaré.

Le représentant du médecin-chef de district (MCD) de Tougan, Emmanuel Lankoandé, également responsable de l’information sanitaire et de la surveillance épidémiologique, a indiqué que ce don allait grandement soulager les agents de santé du Centre Médical (CM) de Kiembara, compte tenu du contexte sécuritaire marqué par de nombreux défis. Il a également souhaité que ce type d’appui soit étendu à d’autres communes.

« Quand on regarde le type de matériel qui a été donné, c’est du matériel très attendu. Au-delà de la commune de Kiembara, nous souhaitons que cela puisse s’étendre à d’autres communes », a-t-il affirmé.

Rappelons que l’ONG Terre des hommes Lausanne avait auparavant renforcé les effectifs du CM de Kiembara en personnel soignant.

Agence d’information du Burkina

SS/ata