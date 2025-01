Sourou : Le MPDS appelle la jeunesse à plus d’engagement et de sacrifices pour le Burkina

Tougan, 25 janv. 2025 (AIB) – Le Mouvement Patriotique pour le Développement du Sourou (MPDS) a invité, ce samedi 25 janvier, la jeunesse de la province à faire preuve de plus d’engagement et de sacrifices pour la patrie.

Le MPDS a organisé, ce samedi 25 janvier 2025, une conférence provinciale à Tougan sur le thème : « La veille citoyenne et les valeurs de la République ».

Cette conférence a été animée par le Directeur provincial de la Jeunesse et de l’Emploi (DPJE), Fousséni Paré. Dans son exposé, le conférencier a retracé l’historique de la veille citoyenne, en a expliqué l’importance, ses fondements, et les valeurs sociétales auxquelles la jeunesse doit adhérer.

Pour M. Paré, les jeunes doivent aller au-delà des simples slogans et poser des actes concrets.

« On ne doit pas passer toute la journée à répéter de grands slogans sans les traduire dans notre comportement quotidien », a-t-il affirmé.

Le président du MPDS, Issouf Djibo, a pour sa part souligné que cette conférence visait à mobiliser la jeunesse de la province et de tout le pays autour de l’engagement citoyen.

« C’est pour inviter la jeunesse, d’une part, et l’ensemble de la population, d’autre part, à ne pas rester spectateurs face à la situation actuelle. Il s’agit aussi de mobiliser autour des orientations du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, afin que tous les Burkinabè comprennent la mission de la veille citoyenne », a-t-il expliqué.

L’un des participants, Bienkora Tiama, s’est réjoui de cette initiative qui, selon lui, éclaire la jeunesse sur la notion de veille citoyenne. Il s’est engagé à relayer le message reçu auprès de ses pairs.

« Cette conférence était nécessaire. Elle nous a permis de mieux comprendre les actions citoyennes et va nous encourager à nous engager davantage, tout en transmettant le message à nos camarades », a-t-il déclaré.

Le représentant du Haut-Commissaire, Ouigou Tiendrébéogo, par ailleurs Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Tougan, a salué l’initiative du MPDS et exhorté la jeunesse de la province à lancer des projets de développement socio-économique et à s’impliquer dans les initiatives locales.

« Nous vous invitons à initier des activités de développement socio-économique et à participer aux initiatives locales de développement. C’est cela être un bon citoyen », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

SS/ata