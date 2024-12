Sourou : Le gouverneur Bassinga exhorte les leaders coutumiers et religieux à rester unis et à prier davantage pour le Burkina

Tougan, 28 déc. 2024 (AIB) – Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Pierre Babo Bassinga, a exhorté samedi, les leaders coutumiers et religieux, à rester unis et à prier sans relâche pour le Burkina Faso.

En visite à Tougan, dans le Sourou, le gouverneur Pierre Babo Bassinga a été reçu avec tous les honneurs dans la cour de la chefferie traditionnelle.

Il y a rencontré les leaders coutumiers ainsi que des délégations de toutes les confessions religieuses, une situation qui l’a pleinement satisfait et rassuré sur l’existence de la cohésion sociale et du vivre-ensemble dans la province.

Le chef du village de Tougan, Abraham Lamoukiri, a saisi cette occasion pour saluer les efforts des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui ont permis de lever le blocus sur la route Tougan-Toma.

Il a également présenté plusieurs doléances, parmi lesquelles la poursuite de la reconquête, le retour des personnes déplacées internes, ainsi que l’approvisionnement en quantité suffisante des stocks de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS) et des pharmacies.

Face à ces doléances, le gouverneur a promis de les transmettre aux autorités compétentes tout en appelant la population du Sourou à faire preuve de patience.

Il a également renouvelé son exhortation aux leaders coutumiers et religieux à rester unis et à intensifier leurs prières pour le pays.

« J’exhorte les chefs coutumiers et toutes les légitimités religieuses à continuer de prier pour les plus hautes autorités. Et restez surtout unis, car l’union fait la force », a-t-il déclaré.

Sa Majesté Abraham Lamoukiri a, pour sa part, prononcé des bénédictions à l’endroit du gouverneur, des autorités nationales et des forces combattantes, tout en lui souhaitant un bon séjour à Tougan.

Agence d’information du Burkina

SSA/ata