Burkina/Nord : 15 activités programmées pour répondre à l’esprit des journées patriotiques

Ouahigouya, 27 mars 2025 (AIB)-Sous la présidence du Gouverneur de la région du Nord Thomas Yampa, les corps constitués et les citoyens ont pris part mercredi à Ouahigouya au lancement de la 2ème édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) où 15 activités ont été programmées, a constaté l’AIB.

C’est sous le thème « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage » que l’ensemble des populations de la région du Nord vont à travers des actes concrets participer à cette initiative. Eveiller la conscience patriotique et susciter l’engagement citoyen en faveur de la promotion des valeurs de civisme, de courage, de solidarité de respect de la chose publique sont entre autre les objectifs de l’organisation des JEPPC au pays des hommes intègres.

Le message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré lu par le Gouverneur s’est articulé sur plusieurs points évoqués ci-dessus. L’autorité régionale a invité l’ensemble des agents publics au strict respect des directives gouvernementales et à l’utilisation rationnelle des biens et fonds publics.

Un programme de 15 activités a été décliné et sera exécuté pour meubler les journées de cette première quinzaine des JEPPC. A Ouahigouya et dans les autres chefs-lieux de provinces de la région, des activités de sensibilisation, de don de sang, de projection de films sur l’œuvre du Président Sankara, l’organisation d’émissions radiophoniques, la collecte de fonds pour soutenir l’effort de paix etc., sont entre autres, les activités prévues.

