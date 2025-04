Burkina/Sourou-Festival-San

Sourou/FESTIFCS-T : La Culture San valorisée 72h durant.

Tougan, 5 avr. 2025 (AIB) – Le Festival ‘’Fier de ma Culture San’’ (FESTIFCS-T) a permis à la ville de Tougan de vibrer du 3 au 5 avril aux rythmes de la culture San.

La deuxième édition du Festival ‘’Fier de ma Culture San de Tougan’’ (FESTIFCS-T) a tenu toutes ses promesses du 3 au 5 avril 2025 dans la ville de Tougan, province du Sourou, région de la Boucle du Mouhoun.

Débuté le 3 avril 2025 avec une course cycliste féminine, la deuxième édition du festival ‘’fier de ma Culture San’’ a été marquée par plusieurs activités notamment la lutte traditionnelle, l’initiation d’une vingtaine de jeunes garçons et filles à la flûte, une grande conférence sur le mariage traditionnel en pays San et des prestations de troupes de danse traditionnelle du Sourou et du Nayala et des artistes venus de divers horizons.

La compétition de lutte traditionnelle, élément clé de la culture San a été remportée par Saïbou Boro dans la catégorie open qui est la catégorie de toutes compétitions confondues. Il a exprimé sa satisfaction après avoir occupé la première place dans cette catégorie et a également salué l’esprit de fair-play de tous ses adversaires.

« Je suis très content. Ce n’était pas simple. Tout le monde lutte bien ici. Seulement, j’ai été le plus chanceux avec l’aide de Dieu. Le plus important c’est la cohésion sociale et la préservation de notre culture », a-t-il dit.

Pour le président du comité d’organisation (PCO), Henry Zerbo, représentant le promoteur, Jonathan Boro, la deuxième édition du festival a été une réussite malgré le contexte sécuritaire qui prévaut dans la province.

« Nous sommes satisfaits de la tenue de cette deuxième édition du festival. Le contexte n’a pas facilité certaines choses dans l’organisation mais nous avons fait l’essentiel en réunissant des lutteurs de plusieurs localités et des troupes de danse du Sourou et du Nayala », a dit Henry Zerbo.

Présent à la clôture de cette deuxième édition du Festival ‘’Fier de ma Culture San’’ de Tougan, le président de la fédération Burkinabé de lutte, Ousséni Kabré, a laissé entendre que la lutte demeure un sport culturel en pays San. Il a apprécié le niveau des lutteurs de la province du Sourou.

« Pour ce que j’ai vu ce soir, je peux vous rassurer que le niveau est très élevé et j’ai vu des lutteurs qui avaient soif encore de continuer malgré qu’il y avait une chute », a dit M. Kabré.

Il a salué le promoteur et félicité les organisateurs pour la réussite de la deuxième édition.

Agence d’Information du Burkina