Burkina : Finale de la 9ème édition de la Coupe de l’Unité du Ganzourgou : Moutadar FC de Zorgho triomphe dans une finale haletante

Zorgho, (AIB) – L’équipe Moutadar FC de Zorgho a battu l’équipe « Soulier d’or » de Mogtédo aux tirs au but lors de la finale en football de la 9ᵉ édition de la Coupe de l’unité du Ganzourgou. Cette finale s’est jouée le samedi 5 avril 2025 au stade omnisports de Zorgho.

La 9ème édition de la coupe de l’unité du Ganzourgou a connu son apothéose le samedi 5 avril 2025 au stade omnisports de Zorgho.

En lice pour le trophée, Moutadar FC de Zorgho et Soulier d’Or de Mogtédo ont livré un duel acharné. Après un premier mi-temps vierge de buts, Zorgho ouvre le score en seconde période, vite égalisé par Mogtédo. Le score final 1-1, a conduit aux tirs au but, où Moutadar FC s’est imposé 4-2, soulevant une ovation des supporters.

Le podium final couronne Moutadar FC (1ᵉʳ), suivi du Soulier d’Or (2ᵉ), de Moutadar A (3ᵉ) et du Tamarinier FC (4ᵉ). Le vainqueur remporte le trophée, 2 ballons, 2 jeux de maillots et la somme de 150 000 FCFA, tandis que le finaliste malheureux reçoit 100 000 FCFA et 2 ballons.

En marge du football, des activités annexes ont rythmé la journée : un tournois de scrabble, de ludo et de pétanque, ainsi que la remise officielle d’un forage équipé d’un château d’eau à l’école du village de Boumtenga, commune de Zorgho ; un geste de Cheik Omar Bonkoungou, honorant une promesse faite en 2024.

« Unis dans l’effort, solidaire pour le développement », c’est sous ce thème que l’édition 2025 de la coupe de l’unité a été célébrée. Elle a été placée sous la présidence du haut-commissaire de la province, Mme Aminata Sorgho/Gouba, représentée par le préfet de Zorgho, Valentin Badolo, et le parrainage du directeur de la clinique Philadelphie, Dr Boblewendé Sakandé. La finale a mobilisé autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi qu’une foule enthousiaste.

Le président du comité d’organisation, Saïdou Kaboré a salué l’accompagnement des diverses autorités et s’est réjoui de la présence des jeunes de 17 ans, « espoirs de demain » dans les équipes. Le parrain, Dr Sakandé a appelé à l’union des filles et fils du Ganzourgou pour relever les défis du développement. Le préfet Badolo, au nom du haut-commissaire, a loué « cette initiative fédératrice » et encouragé le soutien aux actions similaires.

16 équipes des différentes communes de la province ont pris part à la compétition qui a débuté le 8 mars 2025. Avec 27 matchs joués, cette édition a confirmé la coupe de l’unité comme un vecteur de cohésion et de progrès. Entre les crampons et les projets sociaux, le promoteur de la coupe de l’unité du Ganzourgou, M. Luc Noundia Kaboré écrit, année après année, une page sportive et solidaire dans la province.

