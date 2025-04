Burkina/Sourou-Installation-Administrateurs-Lycées

Sourou/Éducation : Les premiers Administrateurs des lycées et collèges (ALC) s’engagent à poursuivre l’œuvre de leurs prédécesseurs

Tougan, 7 avr. 2025 (AIB) – Les premiers Administrateurs des lycées et collèges (ALC), affectés dans la province du Sourou ont été officiellement installés dans leur fonction de proviseur le lundi 7 avril 2025.

Au nombre de deux, les premiers Administrateurs des lycées et collèges (ALC), Daouda Banazaro et Boureima Lamizana affectés dans la province du Sourou, ont été installés le lundi 7 avril 2025 dans leur fonction de proviseur, respectivement à la tête du lycée provincial et du lycée municipal de Tougan.

Les tous nouveaux proviseurs de la province, issus de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), se sont tous engagés, chacun, à poursuivre l’œuvre de son prédécesseur et dans une collaboration parfaite avec tous les acteurs et les partenaires de son lycée.

« Je prends l’engagement de me donner à fond pour être à la hauteur de cette responsabilité et également pour mériter la confiance placée en moi. Je prends l’engagement également de ne pas faire reculer les acquis de mon prédécesseur », a dit le nouveau proviseur de lycée municipal, Boureima Lamizana.

Pour le désormais proviseur du lycée provincial de Tougan, Daouda Banazaro, c’est avec l’accompagnement de tous, qu’il réussira sa mission.

« À l’endroit du personnel du lycée provincial de Tougan et des partenaires, je sollicite leur accompagnement pour la réussite de ma mission. Je tiens à leur dire que je reste disponible pour un dialogue constructif pour une éducation de qualité », a affirmé Daouda Banazaro.

Le Directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Sourou, Pascal Padra Bancé, a invité les nouveaux proviseurs du lycée provincial et du lycée municipal de Tougan à aller au-delà de la formation théorique reçue à l’école de formation et s’adapter aux réalités du terrain.

Agence d’Information du Burkina