Le ministre Ouédraogo reconnaissant pour le choix porté sur son pays en tant qu’invité d’honneur au marché de l’artisanat togolais

Lomé, 25 avr. 2025 (AIB) – Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a exprimé vendredi à Lomé la reconnaissance des plus hautes autorités de son pays pour le choix porté sur le Burkina Faso en tant que pays invité d’honneur à la 4e édition du Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO).

Il a souligné que ce privilège témoigne de l’excellence des relations de coopération et de la richesse des liens fraternels et historiques qui unissent les deux peuples.

« Les plus hautes autorités du Burkina Faso, à travers ma voix, expriment leur profonde fierté pour le privilège que vous nous avez accordé en choisissant le Burkina Faso comme pays invité d’honneur de la présente édition du MIATO », a déclaré le ministre Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

Le ministre s’exprimait à la cérémonie d’ouverture de la 4e édition du Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO), qui s’est tenue vendredi à Lomé.

Il a conduit à cette occasion une forte délégation composée de plus d’une centaine d’artisans et d’une trentaine d’officiels.

Selon lui, cet acte de solidarité et de fraternité témoigne de l’excellence des relations de coopération et d’amitié entre les deux pays, ainsi que de la richesse des liens fraternels et historiques qui unissent leurs peuples.

« Nous sommes persuadés que ce moment de partage permettra de célébrer notre patrimoine artisanal commun, de renforcer davantage nos liens déjà forts pour l’avenir, et de donner une forme concrète à la vision partagée entre nos États », a-t-il ajouté.

Il a également transmis la reconnaissance de l’ensemble des États membres de l’AES au pays frère de la République togolaise pour avoir ouvert ses portes aux États du Sahel en vue de favoriser les échanges commerciaux avec le reste du monde.

La 4e édition du Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO) se tient du 26 avril au 4 mai 2025 sous le thème : « Protection des œuvres artisanales : enjeux et défis ».

La journée du samedi 26 avril est consacrée au Burkina Faso, pays invité d’honneur.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata