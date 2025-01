Soum/Promotion de la paix et la cohésion: Un tournoi de football pour rassembler la jeunesse.

Djibo, 31 déc. 2024 (AIB)-La finale du tournoi maracana dénommé ‘’Coupe de la paix et la cohésion sociale », organisé par l’Association Monde Rural (AMR) en partenariat avec le Projet Communautaire de Relèvement et Stabilisation du Sahel (PCRSS) s’est joué ce mardi 31 décembre 2024 à Djibo. Elle a connu la victoire de Doubaï FC qui a dominé FC Saouraré aux tirs aux buts (1-0).

La jeunesse de Djibo a clôturé l’année 2024 par la finale du tournoi maracana de la paix et la cohésion sociale qui a opposé sur le terrain de l’ancien camp militaire, Doubai FC à FC Saouraré. Une finale qui a vu la première équipe s’imposer sur son adversaire vis-à-vis aux tirs (1-0). A l’issue du temps règlementaire, les deux équipes s’étaient neutralisées sur un score vierge de zéro but partout. Doubaï FC voit ainsi ses efforts récompensés par un trophée, une somme de 75 000 francs, un jeu de maillots et un ballon de football.

La vice-championne a reçu 50 000 francs, un jeu de maillot et un ballon de football. Ce tournoi qui est à sa deuxième édition a été organisée par l’Association Monde Rural (AMR) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS). « Cette activité vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale en offrant en cadre de rencontre et de communion entre les personnes déplacées internes (PDI) et leurs hôtes de la commune de Djibo » A déclaré le représentant de l’AMR Hamed Abdourahmane qui estime que l’objectif est atteint au regard de l’engouement et de la composition des équipes qui ont pris part à la compétition. La finale était présidée par le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Djibo, Aboubacar Sidiki Tamboura qui, tout en félicitant les jeunes pour leur mobilisation a salué cette initiative qui a permis à toute la population de communier autour du sport.

Au total huit équipes constituées de PDI, des forces de défenses et de sécurités et des jeunes de la commune de Djibo ont pris part à cette édition. En marge de ce tournoi, il faut noter que plusieurs autres activités ont été menées par l’AMR dans la commune dans ce mois de décembre à savoir : Une journée communale de la jeunesse, une formation sur la sauvegarde de l’environnement, une formation sur gestion des plaintes liées aux violences basées sur le genre (VBG) et un cadre de concertation communale. En rappel, toutes ces activités s’inscrivent dans le cadre du PCRSS, une initiative de l’État burkinabé en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale visant à accompagner les populations affectées par la crise sécuritaire.

Agence d’Information du Burkina