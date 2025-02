Burkina-Cinéma-Décès-Hommage

Souleymane Cissé : l’héritage précieux d’un baobab du cinéma africain

Ouagadougou, 19 février 2025 (AIB) – Souleymane Cissé, réalisateur malien de renommée internationale et figure emblématique du cinéma africain, s’est éteint ce 19 février 2025 à Bamako, à l’âge de 84 ans. Véritable icône, il laisse un vide abyssal dans le domaine du 7e art, où son génie a marqué des générations de cinéphiles à travers le monde.

Ce baobab s’éclipse à quelques heures de l’ouverture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), où il était attendu pour présider le jury des films de fiction. Un départ symbolique, empreint de chagrin et de gratitude.

Le Gouvernement du Burkina Faso a aussitôt exprimé sa «consternation» suite à cette disparition et a salué la mémoire d’une «figure emblématique du cinéma africain et d’un cinéaste engagé qui a consacré toute sa vie au 7e art sur le continent».

À travers ses films, Souleymane Cissé a non seulement raconté l’histoire de son pays, le Mali, mais également celle de toute l’Afrique, offrant une perspective unique sur les luttes, les espoirs et les rêves du continent. Ses œuvres demeurent un héritage précieux, témoins de résilience, de créativité et de vision.

Né en 1940 à Bamako, Souleymane Cissé développe très tôt une passion pour le cinéma, qu’il voit comme un moyen de raconter l’Afrique moderne tout en préservant l’héritage culturel ancestral.

Après ses études secondaires au Sénégal, il retourne à Bamako, adhère des associations de jeunesses puis initie et anime des projections de films à la Maison des Jeunes de Bamako.

Cette passion l’amène à intégrer l’institut national de cinématographie Guerassimov à Moscou, un établissement d’enseignement professionnel supérieur où il acquiert des compétences techniques solides.

En 1971, il réalise son premier moyen métrage, Cinq jours d’une vie, un film en noir et blanc qui raconte l’histoire de N’Tji, un élève coranique confronté aux épreuves de la vie. Cet avant-goût de son talent ouvre la voie à une carrière prolifique.

En 1975, Cissé réalise, «Dén Muso », son premier long métrage, concocté en langue nationale bamana et dénonçant les injustices sociales. Bien que censuré pendant trois ans, ce film marque le début de sa lutte pour une expression cinématographique libre et engagée.

Il fonde sa maison de production Cissé Filimu ou les Films de Cissé en 1978. La même année, il sort le film Bara qui rafle l’Etalon d’or de Yennega en 1979. Finyè, sorti en 1982 décroche le même prix puis le Tanit d’Or des Journées cinématographique de Carthage.

« Yeelen », « Waati », « Min yé », « O Ka » sont des consécrations internationales pour Cissé. En particulier le film Yeelen reste une œuvre phare, récompensée à Cannes et saluée pour sa vision poétique et complexe du monde africain.

Au-delà de ses films, Souleymane Cissé était un fervent défenseur du cinéma africain. Cofondateur de l’Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l’audiovisuel de l’Afrique de l’Ouest, qu’il a présidée jusqu’à sa mort. Il voyait le cinéma comme « l’outil par excellence pour mettre en lumière nos luttes, nos rêves et notre histoire ».

Son héritage cinématographique continue d’inspirer des générations, non seulement par la qualité technique de ses œuvres, mais aussi par leur profondeur narrative, mêlant passé, présent et futur de l’Afrique dans un dialogue universel.

Le départ de ce baobab constitue une perte immense pour le Mali certes, mais pour le monde aussi. Humaniste, engagé, visionnaire, Souleymane Cissé aura contribué à écrire les belles pages du cinéma africain.

Son décès intervient à la veille de l’ouverture du FESPACO 2025, où il devait présider le jury des films de fiction. Son esprit planera sans aucun doute sur ce festival, aux côtés des grandes figures disparues du cinéma africain, telles que Sembène Ousmane et Idrissa Ouédraogo.

Un départ qui rappelle le rôle crucial de ces pionniers dans l’éveil des consciences et la valorisation de l’identité africaine.

Que l’âme de ce géant repose en paix. Son œuvre et ses convictions continueront de vivre, offrant aux générations futures une source d’inspiration inépuisable !

Agence d’Information du Burkina