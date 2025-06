Tuy : Le nouveau directeur provincial des Sports et des Loisirs, Ousséni Pagbelem, s’engage à consolider les acquis

Houndé, 28 juin 2025 (AIB)-Le nouveau directeur provincial des Sports et des Loisirs du Tuy, Ousséni Pagbelem, s’est engagé, vendredi 27 juin 2025, à consolider les acquis de son service et à y apporter sa touche personnelle pour répondre aux attentes du secteur.

« Je m’engage à consolider les acquis tout en y apportant ma touche personnelle, afin de répondre aux nombreuses attentes et d’atteindre les objectifs fixés par notre institution », a déclaré le nouveau directeur provincial des Sports et des Loisirs du Tuy, Ousséni Pagbelem, lors de son installation par le haut-commissaire Issiaka Segda.

Nommé en Conseil des ministres le 4 juin 2025, M. Pagbelem a exprimé sa gratitude aux autorités du ministère en charge des Sports ainsi qu’à sa hiérarchie, pour la confiance placée en lui. Il a promis de donner le meilleur de lui-même pour mériter cette confiance, tout en accompagnant les acteurs sportifs locaux dans la réussite de leurs activités.

Le nouveau directeur provincial a également sollicité l’accompagnement de l’ensemble de son équipe. Il a assuré vouloir poursuivre la dynamique de son prédécesseur.

Avant cette nomination, Ousséni Pagbelem était chef du service provincial de la réglementation, des infrastructures et des statistiques sportives du Houet.

Il remplace à ce poste Guénolé Zabsonré, premier directeur provincial des Sports et des Loisirs du Tuy, qui a occupé cette fonction pendant 11 ans, 1 mois et 5 jours. Grâce à sa détermination et à sa vision, il s’est imposé comme un véritable moteur de cohésion sociale et de mobilisation communautaire. M. Zabsonré a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de sa mission.

Le haut-commissaire Issiaka Segda a salué les services rendus par M. Zabsonré, son engagement exemplaire et son sens élevé du devoir. Il a exhorté les corps constitués et les forces vives de la province à accompagner le nouveau directeur dans la réussite de sa mission.

La cérémonie a également connu la présence du directeur régional des Sports et des Loisirs des Hauts-Bassins, Seydou Kaboré.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata