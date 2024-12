Burkina-Sissili-Promotion-Cohésion

Sissili : Une association célèbre la contribution des coutumes pour le renforcement de la cohésion sociale

Léo, 8 déc. 2024 (AIB)-L’association A Bura Ne bàa a organisé du 5 au 8 décembre 2024 à Léo, les 96 heures des activités de la 7e édition du « Festival les retrouvailles Léo » sous le patronage de l’ex ministre d’État en charge de la Culture, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et de l’administration territoriale, Emile Zerbo, sur la contribution des coutumes pour le renforcement de la cohésion sociale. La cérémonie a été parrainée par le professeur cardiologue, Lucie Nebié.

L’association A Bura Ne bàa a célébré du 5 au 8 décembre 2024 à Léo, la 7e édition du « Festival les retrouvailles Léo sous le thème de « Contribution de nos us et coutumes dans le renforcement de la cohésion sociale ».

Une rue marchande, une aire de jeu, un grand podium où se sont succédés plus d’une trentaine d’artiste et un dépistage du diabète et de l’hépatite ont été marqué le festival.

En plus de ces activités, les organisateurs ont organisé une formation en teinture au profit de 20 femmes et une autre en entreprenariat et en éducation financière.

Pour la présidente du comité d’organisation, Rosine Dagano, le festival loin d’être un rendez- vous d’ambiance, constitue un cadre de promotion culturelles et de retrouvailles. Il demeure également une tribune pour se pencher sur les défis du développement à travers la réalisation d’activités au profit des populations de la Sissili.

Mme Dagano a relevé que les activités réalisées au profit des populations depuis la première édition sont, entre autres, une remise de vivres au profit des Personnes déplacées internes (PDI) d’une valeur de plus de trois millions FCFA, de matériel anti covid19, d’une valeur de cinq cent mille FCFA au profit du district sanitaire de Léo.

Elle a fait cas également d’une formation en entreprenariat au profit de 200 femmes d’une valeur de 2 millions500 mille FCF dont dix ont bénéficié du prix Invest Sonar d’une valeur de 50.000 FFCA chacune.

Rosine Dagano a traduit toute sa gratitude au ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et à celui de l’administration, Emile Zerbo pour avoir accepté de patronner la présente édition.

Elle a ensuite félicité toutes les bonnes volontés dont le soutient et l’accompagnement ont permis la bonne tenue de la 7e édition du festival les retrouvailles.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Léo, Kassoum Koalaga, a salué les organisateurs pour l’initiative qui rappelle les valeurs et les potentialités culturelles et aussi à l’union des filles et fils de la province.

À l’occasion le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Boubacar Nouhoun Traoré a au nom du ministre en charge de l’Administration territoriale, Émile Zerbo par ailleurs co-patron de la présente édition remercié les promoteurs du festival pour l’avoir associé à cette manifestation qui favorise la paix.

M. Traoré a salué la pertinence du thème du festival retrouvailles de Léo qui s’inscrit dans le cadre de la promotion des expressions culturelles et artistiques concourant au renforcement de la paix et de la cohésion sociale.

Il a ensuite souhaité que les coutumes rapprochent davantage les Burkinabè dans leur quête de solidarité, de stabilité et de prospérité.

Boubacar Nouhoun Traoré a invité les festivaliers à s’approprier les différents enseignements à travers les tribunes et plateaux.

Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnalités pour leurs contributions pour la promotion de la culture dans la Sissili.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA