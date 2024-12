Burkina- Santé-Lancement-Journée-Sport

Burkina: L’hôpital de Bogodogo lance une journée sportive pour promouvoir la cohésion sociale

Ouagadougou, 12 déc. 2024 (AIB)- La cellule sociale du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) a lancé jeudi, la première édition de la journée sportive et de jeux de société pour promouvoir la cohésion sociale au sein du personnel de l’établissement.

« Nous organisons première édition de la journée sportive et de jeux de société à l’endroit du personnel du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B) pour leur permettre de se côtoyer, de sortir un tant soit peu de leur cadre de travail pour se recréer et de promouvoir la cohésion sociale », a indiqué le président du bureau de la cellule du CHU-B, Guillaume Nana.

A l’en croire, il n’est pas évident pour les agents de l’hôpital de gérer leurs stress, car dit-il que ces derniers sont toujours avec les malades de leur environnement de travail.

M. Nana s’exprimait jeudi à Ouagadougou, à l’occasion du lancement de la première édition de la journée sportive et de jeux de société au profit du personnel du CHU-B sous le thème « Le sport, un allié pour la santé et la cohésion sociale ».

A l’écouter, les 48 h d’activités de la cellule sociale seront ponctuées, entre autres, par un cross populaire, une rue marchande, une compétition de football entre les services de chirurgie et ceux de la médecine, et des jeux de société tels que la pétanque, le scrabble, les cartes, le lido.

Le président de la cellule sociale du CHU-B a également explique le sport améliore la santé cardiovasculaire, renforce les muscles et les os, prévient les problèmes de santé mentale.

« L’activité physique réduit le stress, booste la confiance en soi. Le sport collectif favorise l’inclusion et les liens sociaux et encourage la collaboration et la solidarité », a poursuivi Guillaume Nana.

Le parrain de la cérémonie et médecin néphrologue au CHU-B, Adama Roger Karambiri a salué l’initiative de la cellule sociale qui promeut la cohésion sociale.

« Habituellement, les gens sont dans leurs soins et oublient de faire le sport. Cette première édition constitue une occasion pour nous de le pratiquer en commun », a-t-il indiqué.

Le Directeur général du CHU-B, Seydou Nombré, a pour sa part, félicité la cellule sociale pour sa démarche qui favorise la cohésion sociale au sein de sa structure sanitaire.

M. Nombré a par ailleurs exhorté les membres de la cellule à continuer dans la même dynamique pour renforcer les liens de collaboration et de solidarité entre les agents du CHU-B.

La journée sportive et de jeux de société du personnel du CHU-B a été sous le patronage du premier responsable de l’établissement sanitaire, Seydou Nombré et du co-parrainage des Pr André Samadoulougou, Pr Charlemagne Ouédraogo, Pr Christian Napon, Pr Joëlle Zabsonré/ Tiendrébeogo et du Dr Adama Roger Karambiri.

Agence d’information du Burkina

NO/ZO/ATA