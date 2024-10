Burkina-Chine-Média-Expérience-Partage

Des journalistes burkinabè à l’école de TV Zone, une société chinoise de production de vidéos

Changsha, 28 oct 2024 (AIB) – Une délégation de responsables de médias burkinabè a visité TV Zone, une société publique dédiée à la production des contenus médiatiques et notamment des vidéos, lundi à Changsa, capitale de la province de Hunan, au sud de la Chine.

Située dans le parc industriel de création de vidéos de Malanshan, au nord-est de Shangsha, TV Zone produit des émissions, des vidéos et des séries télévisuelles qu’elle revend aux médias.

«Nous travaillons uniquement sur les contenus que nous revendons aux autres», a expliqué un des responsables de la société», Zhang Lin, directrice du bureau d’administration de l’entreprise.

La société co-organise avec d’autres médias et d’autres sociétés des spectacles sur l’Ile d’orange et des émissions à son siège, dans une vaste salle de 2000m carrés. Elle travaille également avec l’Université à vocation commerciale de Haikou, de province de Heina dans un partenariat gagnant-gagnant.

TV Zone a été créée en 2007 et est cotée en bourse depuis 2017 selon ses responsables. Elle appartient au groupe de télévision et de radio Hunan broadcasting system et est donc gérée par le gouvernement de la province du Hunan. A la fin de la visite, la délégation burkinabè s’est dit inspirée par cette expérience chinoise.

«J’ai pris des photos et j’espère pouvoir reproduire ce que j’ai vu, à l’exception du bâtiment bien sûr, qui est très imposant. A déclaré Bassératou Kindo directrice de publication du média en ligne, Mousso News, à l’issue de la visite.

«J’ai apprécié l’environnement et le cadre de travail du média, les moyens logistiques pour faire le travail de production de contenu numérique. On sent qu’ils sont à la pointe des nouvelles technologies en matière de média émergent.

«Je suis agréablement surpris d’avoir vu que tant de moyens matériels et logistiques injectés ont été pour le travail journalistique. Je suis heureux également d’avoir appris un certain nombre de choses qui pourront m’être utiles dans mon travail a déclaré pour sa part Kassilé Traoré, rédacteur en chef en languie nationale de Burkina Info.

La délégation burkinabè composée de 28 membres prend part à un séminaire de formation qui s’étale du 11 au 31 octobre dans la province de Hunan.

CK/ata