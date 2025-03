Burkina-Sissili-Promotion-Cohésion

Sissili/Montée des couleurs : Le SG de la province salue le travail abattu par les FDS

Léo, 4 mars 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province de la Sissili, Baowindsida Bingo, a salué le mardi 4 mars 2025, lors la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs, au poste de douane de Léo, l’énorme travail abattu par les Forces de défenses et de sécurité (FDS) pour la reconquête du territoire national.

Le poste de douane de Léo, dans la province de la Sissili, a accueilli ce mardi 4 mars 2025, la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs sous la présidence du Secrétaire général (SG) de la province Baowindsida Bingo.

Pour l’occasion, la SG Bingo a félicité les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui abattent un travail énorme jour et nuit pour la restauration et la récupération du territoire national.

L’ensemble des corps constitués de la province de la Sissili ainsi que des FDS et des forces vives de la ville de Léo présents à la cérémonie ont chanté l’hymne national pour accompagner cette montée des couleurs.

Le SG de la province de la Sissili, a au nom du haut-commissaire remercié les uns et les autres pour leur participation à la cérémonie, signe de leur attachement aux valeurs qui incarnent notre république.

M. Bingo également a traduit toute sa gratitude au chef du bureau des douanes et à l’ensemble du personnel pour les dispositions prises pour le bon déroulement de la cérémonie de montée des couleurs.

Agence d’information du Burkina

