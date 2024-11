Burkina-Sissili-Installation

Sissili : La nouvelle directrice provinciale en charge de l’Action humanitaire Larissa Carine Backo/ Kanyala installée

Léo, 13 nov. 2024 (AIB)- La nouvelle directrice provinciale de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale de la Sissili, Larissa Carine Backo/ Kanyala a officiellement pris fonction le mercredi 13 novembre 2024 à Léo. Elle a été installée dans ses fonctions par le secrétaire général de la province, Baowindsida Bingo.

Le représentant du personnel de la direction provinciale de l’Action humanitaire de la Sissili, Pierre Tarbando a tout d’abord traduit ses remerciements et sa gratitude au directeur provincial sortant, Towendé Dawega pour les expériences partagées et les actions posées, en faveur du bien-être des populations.

M. Tarbando a rassuré leur nouvelle patronne de la disponibilité de l’ensemble du personnel de la DPAHSN de la Sissili à l’accompagner pour la réussite de sa mission.

Le Directeur provincial sortant de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale de la Sissili, Towendé Dawega a, pour sa part, remercié le bon Dieu pour l’avoir assisté durant son séjour d’un an six mois à la tête de cette structure.

Il a exprimé toute sa reconnaissance au haut- commissaire de la province pour ses conseils avisés et son accompagnement dont il a bénéficié dans l’accomplissement de sa mission.

Le DP sortant a félicité ses anciens collaborateurs dont l’engagement, le dynamisme et la franche collaboration ont permis d’atteindre les résultats escomptés.

Towendé Dawega les a invités à garder le même cap à l’endroit de la directrice entrante de la DPAHSN pour relever les nombreux défis humanitaires qui se présenteront à eux.

M. Dawega a également félicité Mme Backo pour sa nomination comme directrice provinciale de l’action humanitaire et de la solidarité nationales de la Sissili.

La nouvelle directrice provinciale en charge de l’Action humanitaire de la Sissili, Larissa Carine Backo/ Kanyala a traduit sa reconnaissance aux plus hautes autorités et à sa hiérarchie pour la confiance placée en elle en la nommant à ce poste de responsabilité.

Elle dit mesurer l’immensité de la tâche qui l’attend et pour cela elle a sollicité l’accompagnement et les prières de tous dans une synergie d’action pour la réussite des objectifs fixés.

La nouvelle directrice entrante, Mme Backo a remercié son prédécesseur, Towendé Dawega pour les bons résultats engrangés.

Elle dit par ailleurs s’appuyer sur lui en tant que guide et conseiller pour l’atteinte des objectifs de la DPAHSN de la Sissili.

Le secrétaire général de la province de la Sissili, Baowindsida Bingo a remercié le directeur sortant M. Dawega pour le travail abattu à la tête de la direction provinciale en si peu de temps.

M. Bingo a souhaité la bienvenue à la nouvelle directrice provinciale de l’action humanitaire et de la solidarité nationale de la Sissili, Larissa Carine Backo/Kanyala tout en lui rassurant de la disponibilité de l’administration à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission.

