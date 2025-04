Burkina-Sissili-Sport

Sissili/ La 3e édition de la coupe du directeur en charge de l’enseignement secondaire lancée

Léo, 5 avril 2025 (AIB)- La 3e édition de la coupe du directeur provincial de l’enseignement secondaire de la formation professionnelle de la Sissili a été lancée le samedi 5 Avril 2025 à Léo . En match d’ouverture, le lycée Mano A de Léo a eu raison du lycée Saint Jacques par 2 buts à 0.

Lancée le samedi 5 avril 2025 à Léo, dans la région du Centre-Ouest la 3e édition de la coupe du directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) de la Sissili a connu la participation de 14 établissements de la province.

Les 14 formations en lice vont se rivaliser d’ardeurs et de talents, à travers les phases éliminatoires pour désigner les deux meilleures.

Le match d’ouverture s’est déroulée le samedi 5 avril 2025 au stade Zio Abdoulaye de Léo et a mis aux prises le lycée Mano A de Léo au lycée Saint Jacques sous le regard admiratif du promoteur, Mimtiri Oualbéogo, du directeur provincial du Sports et des loisirs de la Sissili, Yacouba Compaoré et de nombreux spectateurs.

C’est avec conviction et détermination que les 22 acteurs ont abordé la rencontre. Au cours de la rencontre la formation du lycée Mano A s’est montrée plus réaliste en venant à bout de son vis à vis par le score de 2 buts à zéro.

Le directeur provincial de l’enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique de la Sissili, Mimtiri Oualbéogo par ailleurs promoteur de la 3e édition, a salué l’engagement de tous les acteurs du système éducatif de la province pour la continuité de cette activité qui se veut pérenne.

M. Oualbéogo a en outre remercié les chefs d’établissements qui se sont appropriés cette initiative en l’inscrivant dans leurs programmes d’activités.

Le promoteur a également invité les élèves sportifs à être des artisans du savoir être, du savoir-faire, du savoir vivre et à cultiver en leur sein la cohésion tant recherchée.

Il par ailleurs exhorté l’ensemble des formations de faire du fair-play, le sport favoris de cette 3e édition.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA