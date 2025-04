Burkina-Sissili-Patriotisme-Promotion

Sissili / JEPPC 2025 : Une journée de salubrité pour assainir le CMA de Léo

Léo, 5 avril 2025 (AIB)- Dans le cadre de la 1re phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les autorités locales sous le leadership du haut-commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia ont assaini le samedi 5 avril 2025 le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Léo.

La population de Léo, dans la province de la Sissili, en majorité des jeunes a répondu massivement, à l’appel des autorités provinciales, à l’occasion de cette journée de l’opération de salubrité au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Léo, dans la région du Centre-Ouest.

Munis des accessoires de nettoyage, les acteurs ont débarrassé la cour du CMA de ses déchets et de ses ordures encombrantes.

Le Médecin chef du district sanitaire (MCD) de Léo, Dr Aboubacary Abdou et le Haut- commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia ont salué la forte mobilisation des acteurs qui se sont associés à cette activité visant à assainir le cadre de travail des agents de santé.

Pour M. Sia, l’opération de salubrité permettra aux agents de santé de travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité pour offrir des soins de qualité aux populations.

Dr Aboubacary Abdou a traduit toute sa reconnaissance aux autorités de la province pour le choix porté sur sa structure pour mener cette activité.

Au regard de la grande mobilisation, cette activité de salubrité témoigne l’engagement patriotique et de participation citoyenne de tous aux idéaux de la transition.

Cette activité de salubrité s’est déroulée dans une bonne ambiance et les participants ont regagné leurs domiciles et leurs lieux de travail respectifs avec le sentiment d’avoir accompli un acte patriotique et citoyen.

