Sissili/Effort de paix : La communauté peulh offre des vivres aux FDS et VDP

Léo, 25 avril 2025 (AIB)-La communauté peulh de la province de la Sissili, dans la région du Centre-Ouest, a remis, le vendredi 25 avril 2025, 140 sacs de riz de 25 kg et 40 bidons d’huile de 5 litres, d’une valeur de 1.800.000 mille FCFA aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux Forces de défense et de sécurité (FDS), dans le cadre de l’effort de paix au Burkina Faso.

Cette cérémonie de remise des vivres a été placée sous le patronage du Haut- commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia, la présidence du chef peulh, Mooré Diallo et le parrainage d’El hadj Moustapha Souli.

Elle a enregistré la présence de sa majesté le chef de canton Léo Piou Dan Zwè, à la tête d’une forte délégation, des chefs coutumiers et traditionnels du canton de Léo, de nombreux invités et de toutes les communautés.

Selon le chef peulh de la Sissili, Mooré Diallo, le geste de sa communauté vise à promouvoir la paix, l’unité et la solidarité nationale.

Le représentant des peulh a également invité ses frères et sœurs à maintenir le cap et garder à l’esprit ses valeurs fondamentales pour favoriser l’union, la cohésion sociale et le savoir vivre.

Le Haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a salué cet acte de solidarité et d’unité nationale de la communauté peulh de la province à l’endroit des FDF et VDP.

« En posant cet acte de solidarité, la communauté peulh de la province de Sissili entend montrer à la nation entière qu’elle est engagée pour la paix, la cohésion sociale et la défense du territoire national », a confié M. Sia aux Forces combattantes.

Il a par ailleurs indiqué que cette initiative citoyenne contribue à lutter contre l’insécurité au Burkina Faso et nécessite l’implication de chaque citoyen, de chaque communauté dans un esprit de responsabilité partagée, et de résilience collective.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Léo, Kassoum Koalaga, sa majesté le chef de canton Léo Piou Dan Zwè et le représentant des bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance aux donateurs.

Le chef de canton de Léo a rassuré les forces combattantes de la détermination et de l’engagement du peuple à les soutenir jusqu’à la victoire finale sur les forces obscures.

Il a aussi imploré Dieu et les mânes des ancêtres pour la stabilité et la paix au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA