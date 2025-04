Burkina-Entretien-PM

« Les peuples burkinabé et ivoiriens ont toujours vécu en bonne intelligence et en toute fraternité », PM

Ouagadougou, 29 avr. 2025 (AIB)- Le premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a réitéré lundi, lors de son grand oral sur la télévision nationale, que les peuples burkinabé et ivoiriens ont toujours vécu en bonne intelligence et en toute fraternité.

« Aujourd’hui, il est pratiquement impossible de séparer les peuples burkinabé et ivoiriens qui sont fortement imbriqués par l’histoire et par la géographie », a indiqué le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour lui, il n’y aucun problème entre les deux pays puisque les deux peuples ont vécu en bonne intelligence et en toute fraternité en citant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Premier ministre s’exprimait hier lundi dans la soirée à 21h, lors de son grand oral sur la télévision nationale.

IL a également déploré les actes de sabotage et de déstabilisation contre la Transition de certains de nos compatriotes qui sont sans dignité vivant du côté de la lagune Ebrié.

A l’écouter, tous les cerveaux des complots sont aujourd’hui en Côte d’Ivoire, qui leur offre un gîte et un couvert.

« Ils travaillent à démoraliser nos forces combattantes. Ce sont des gens aujourd’hui qui ont renié leur patrie la terre dans laquelle on a enterré leur cordon ombilical », a-t-il ajouté

Emmanuel Ouédraogo a souligné que ces derniers travaillent à démoraliser les Forces combattantes sur le terrain tout en précisant que ces gens ont renié aujourd’hui leur patrie, la terre dans laquelle leur cordon ombilical a été enterré.

« C’est difficile aujourd’hui, dans certaines zones de voir une famille qui n’a pas un frère en Côte d’Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n’est pas au courant », a-t-il dit.

Le Premier ministre a par ailleurs noté que le combat engagé par le Burkina Faso et ses pays frères que sont le Mali et le Niger contre l’impérialisme est pour la vraie indépendance, l’affranchissement réel et le rétablissement de la dignité.

« C’est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d’Afrique parce qu’il le vrai combat pour l’indépendance réelle », a-t-il conclu.

