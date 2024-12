Burkina-Sissili-Cadre-Concertation

Sissili/ Cadre de concertation provincial : L’offensive agro- pastorale et halieutique au centre des échanges

Léo, 2 déc. 2024 (AIB)-Les membres statutaires du Cadre de concertation provincial (CCP) de la Sissili se sont réunis le lundi 2 décembre pour leur troisième session ordinaire de l’année 2024 sous la présidence du haut-commissaire de la province, Tewindé Isaac Sia. L’offensive agro- pastorale et halieutique a été menu des échanges.

Au cours des travaux, les participants ont échangé notamment sur la contribution de l’offensive agropastorale et halieutique dans l’atteinte de la sécurité alimentaire, dans la province de la Sissili.

Selon le responsable du service provincial des études sectorielles et des statistiques de la direction provinciale de l’agriculture et des ressources halieutiques de la Sissili, Lévi Kabré, la mise en œuvre de l’offensive agro-pastorale et halieutique (OAPH) permet de combler les besoins de consommation de la population et lever la dépendance à l’importation des produits alimentaires de grande consommation.

M. Kabré a indiqué que depuis le début de cette opération, des actions ont été menées dans la province de la Sissili, en vue d’atteindre les objectifs.

Il s’agit, entre autres, des réalisations des forages à gros débit, de l’augmentation des appuis aux producteurs tels que les engrais, les semences améliorées, les aliments pour bétail, les aménagements des bas- fonds en cours, la création de brigade de mécanisation agricole et de la réalisation des champs MARAH.

Lévi Kabré a également fait aux participants, le bilan de la mise en œuvre de la campagne agricole sèche 2023-2024 et de celle humide 2024-2025 dans la province de la Sissili.

De son avis, des efforts sont déjà consentis mais beaucoup restent à faire en matière de maîtrise de l’eau, de la quantité des intrants, des sensibilisations, de l’organisation des producteurs pour la production du riz, la poursuite des aménagements des bas-fonds et l’intensification de la production.

Pour lui, la contribution des actions des deux campagnes est considérable dans l’atteinte de la sécurité alimentaire.

Les participants ont également eu droit à deux communications relatives aux indicateurs en S1 2024 sur la santé reproductive et à la situation des travaux des infrastructures routières dans la province de la Sissili.

Le haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a remercié l’ensemble des membres du cadre de concertation provincial pour leur pleine participation aux échanges.

M. Sia a aussi traduit tous ses remerciements et toute sa reconnaissance à l’Union des groupements de gestion forestière du Sud-Ouest-Sissili (UGGF/SOS) dont l’accompagnement financier a permis la tenue de cette session.

Agence dinformation du Burkina

OAN/NO/ATA