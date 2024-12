BURKINA-NAHOURI-CONCERTATION-CADRE

Nahouri/Cadre de concertation provinciale : La gestion des aires protégées du complexe PONASI au menu des échanges

Pô, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a présidé, le 3 décembre 2024 à Pô, 1ère session ordinaire de l’année 2024, du Cadre de concertation provinciale (CCP). les participants ont échangé sur le Projet de gestion intégrée et durable du paysage de l’aire protégée du complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI).

Pour le haut-commissaire de la province, Auguste Kinda, les cadres de concertation sont des espaces propices d’échanges d’expériences entre acteurs du développement rural décentralisés en vue d’une harmonisation de leurs actions quotidiennes sur le terrain.

Les participants ont échangé sur le Projet de gestion intégrée et durable du paysage de l’aire protégée du complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI), l’état des lieux des ressources naturelles du complexe PONASI, le civisme fiscal et un nouveau projet dénommé « la terre en voie de disparition ».

Ces communications ont été présentées respectivement par Diakouba Sirima, coordonnateur de PONASI, Kévin Tiendrébéogo, directeur de Nazinga, San Drissa Traoré, directeur provincial des impôts et Arnaud Y. Bado, animateur à Gamo wi gnan.

Les échanges ont permis de connaitre les activités qui seront menées dans le cadre des projets PONASI, « la terre en voie de disparition » et des informations sur le civisme fiscal.

Les activités qui seront réalisées dans le cadre de ces deux projets sont entre autres, la préservation et la restauration des ressources naturelles et faunique et le renforcement des capacités des acteurs.

Les participants ont salué le choix de la province du Nahouri pour la mise en œuvre des deux projets et se sont s’engagés à être des relais pour sensibiliser la population à accompagner leur mise en œuvre.

Ils ont également indiqué être des bons contribuables afin d’améliorer l’assiette fiscale.

Le haut-commissaire du Nahouri, s’est dit satisfait des échanges, contributions et engagements pris.

Pour lui, la session a permis aux membres de s’imprégner sur les contenus des projets et programmes qui seront mis en œuvre dans la province.

M. Kinda a formulé des recommandations pour leur bonne mise en œuvre.

Il a indiqué que la communication sur le civisme fiscal permettra aux membres d’être des relais auprès des populations pour les sensibiliser afin qu’elles soient des bons contribuables.

La rencontre a été rendue possible grâce à l’appui du projet PONASI, le PNUD et le Fond mondial pour l’environnement.

