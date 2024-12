Burkina-Pompiers-Veuves-Soutien-ANASAP

Soutien des veuves et orphelins des sapeurs-pompiers : l’ANASAP fait parler son cœur

Ouagadougou, 4 déc. 2024 (AIB)-L’Amicale nationale des anciens sapeurs-pompiers (ANASAP) a organisé mercredi à Ouagadougou, une cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins des militaires sapeurs-pompiers tombés sur le champ d’honneur pour la défense de la patrie, a constaté l’AIB.

La cérémonie placée sous la présidence du commandant de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP) et le parrainage du ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale a été une occasion pour l’amicale d’exprimer sa compassion et sa solidarité aux familles de leurs jeunes frères d’armes morts pour la patrie.

Ce sont deux tonnes de maïs et des pâtes alimentaires que l’ANASAP, grâce à la contribution volontaire de ses membres et à l’apport de bonnes volontés, a pu mobiliser pour apporter un peu de réconfort aux familles de sapeurs-pompiers disparus du fait de la lutte contre le terrorisme.

« Nous anciens, on aurait souhaité être avec nos jeunes frères au front mais physiquement, on ne tient plus. Nous venons avec ce don pour les soutenir et les encourager à continuer le combat pour que l’on puisse récupérer tout notre territoire » a soutenu le président de l’ANASAP, l’adjudant-chef à la retraite, Arzouma Gouba. Il a tenu à remercier le commandant de la BNSP, le colonel Daba Naon pour son soutien et sa présence effective à la cérémonie. Il a également traduit sa reconnaissance à la marraine pour l’accompagnement.

Le Directeur général de la famille et de l’enfance, Sibiri Ouédraogo, représentant la marraine, la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale a traduit les félicitations et les encouragements du ministre à l’ANASAP pour cette action de solidarité et de compassion en faveur des familles des sapeurs-pompiers tombés au front.

Le Directeur de l’action sociale et des blessés en opération de la BNSP, le Capitaine Gustave Bambara a, au nom du commandant de la BNSP, salué l’initiative de la création de l’ANASAP, cette structure associative qui permet aux anciens sapeurs-pompiers d’être toujours membres de la famille de la BNSP. « Rien que le fait d’avoir pensé à cibler les familles endeuillées prouve que c’est une solidarité de corps qui s’exprime et cet élan de solidarité est à saluer » a souligné le Capitaine Gustave Bambara.

Quant à la représentante des familles bénéficiaires, Mme Kaboré née Ouédraogo Martine, elle a traduit ses remerciements à l’ANASAP pour cet élan de solidarité.

Le vice-président de l’Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre du Burkina Faso, le commandant Jean-Pierre Kaboré, tout en saluant l’initiative louable de l’ANASAP, a invité les autres amicales à s’inscrire dans cette dynamique et à faire comme l’ANASAP.

Créée en 2018, l’ANASAP a pour missions de promouvoir la solidarité et l’entraide entre les sapeurs-pompiers.

Agence d’information du Burkina

