Sissili : 45 points de vente illicites de carburant fermés lors d’une opération conjointe à Léo et bourra

Ouagadougou, 13 sept. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande de carburant, une opération de contrôle rigoureuse s’est déroulée du 11 au 13 septembre dans la ville de Léo et le village de Bourra, par la Direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (DRICA) de la région de Nando, en étroite collaboration avec la Direction provinciale de la Police nationale de la Sissili et la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Léo.

Cette opération avait pour objectif de faire respecter les dispositions du communiqué n°022-0021/MDICAPME/SG/BMCRF du 29 décembre 2022, qui interdit formellement la vente de carburant dans des contenants non homologués (bouteilles, bidons, fûts, barriques, etc.), sauf autorisation expresse des autorités compétentes.

Le bilan de l’opération est de 45 points de vente de carburant illégaux fermés, 35 personnes convoquées et sanctionnées et 14 930 litres de carburant saisis. Les Infractions alors relevées sont, entre autres, le nnon-respect des conditions réglementaires d’exercice de l’activité, l’absence de factures d’achat, ainsi que le sstockage clandestin dans des lieux non autorisés.

Le Directeur régional de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a invité tous les acteurs du secteur commercial à se conformer strictement à la réglementation en vigueur.

Il a par ailleurs rappellé que ces mesures visent à garantir la sécurité des consommateurs et à préserver l’équilibre économique de la région.

Les citoyens sont également encouragés à signaler tout cas de fraude ou de pratiques commerciales illicites en appelant les numéros verts suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86

Agence d’Information du Burkina

OO/bbp/bz

Source : DRICA NANDO