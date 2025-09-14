Burkina-Boulgou-Santé-Remise-Ambulance-Produits-Sanitaire-Village-Ibogo

Boulgou : Les ressortissants de Ibogo en Italie offrent une ambulance et des produits de santé au profit du village

Tenkodogo, 13 Septembre 2025(AIB) – Les ressortissants du village de Ibogo, dans la commune de Niaogho, vivant en Italie, ont remis Samedi, une ambulance neuve et des produits de santé au profit de leur village. La cérémonie, empreinte d’émotion et de reconnaissance, a rassemblé autorités, personnel soignant et populations.

Présidée par le haut-commissaire de la province du Boulgou, Domègbèguière Constantin Dabiré, la cérémonie a connu la présence du président de la délégation spéciale de la commune de Niaogho, Karim Sana, de l’Équipe cadre du district sanitaire de Garango, des agents de santé ainsi que de nombreux habitants de Ibogo.

Dans son allocution, le haut-commissaire a salué ce geste de solidarité qui, selon lui, témoigne de l’engagement des fils et filles de la localité à soutenir le développement communautaire. Il a exhorté la population à renforcer l’unité et la cohésion sociale, conditions indispensables pour relever les défis sanitaires et sociaux.

La nouvelle ambulance vient répondre à un besoin crucial en matière d’évacuation sanitaire dans ce village situé en milieu rural. Elle permettra de réduire les délais de transfert des patients vers les structures de référence et d’améliorer ainsi la prise en charge des malades.

En plus de l’ambulance, des lots de produits de santé ont été remis au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de la localité. Le personnel soignant, à travers l’Équipe cadre du district sanitaire de Garango, a exprimé sa gratitude aux donateurs et a pris l’engagement d’en faire bon usage au bénéfice des patients.

La remise de cette ambulance et des produits de santé par les ressortissants d’Ibogo vivant en Italie illustre l’importance de la solidarité et de l’auto-engagement communautaire dans l’amélioration des conditions de vie. Les autorités locales ont salué cette initiative, tout en invitant d’autres fils et filles de la province à s’inspirer de cet exemple pour soutenir le développement à la base.

Agence D’information du Burkina

SM/bbp/BZ